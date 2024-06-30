"Тільт" та "тільтанути": як замінити ці сленгові слова українською

В основному такі слова вживають геймери, але часто можна почути їх і в інших ситуаціях

В українській є безліч сленгових слів, які прийшли до нас з іноземних мов. Одне з них досить поширене — "тільт" або "тільтувати".

Телеграф розповідає, що означають ці два слова і в якому контексті вони зазвичай використовуються. Також їх легко можна замінити українською мовою на наші слова з тим самим змістом.

Варто зазначити, що слово "тільт" найчастіше використовують геймери. Однак у звичайному житті воно також прижилося.

Так, "тільт" — це емоційний стан гравця, коли він потрапляє у фрустрацію після подій у грі. "Тільтувати" — кидати грати, засмутившись програючи. Від англійської tilt — "нахил, крен, нахилитися".

Також можна сказати, що "тільт" — це стан, при якому людина керується не розумом, а емоціями, тобто втрачає контроль над собою. При цьому він починає бурхливо виявляти свої емоції.

Зразок: "Я програв кілька матчів поспіль, я в повному тільті".

В українській мові "тільт" можна замінити на "розлючений стан", "нервовий зрив", а "тільтувати" на "кидати грати".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що означають сленгові слова "рофл", "пруф" та "вайб". Названо синоніми, якими їх модно замінити українською мовою. Всі ці три слова прийшли до нас з англійської.