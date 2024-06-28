Серпень - серпом врожай збирає, а лютий - морозами лютує: як швидко запамʼятати назви місяців українською
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Шпаргалка вам допоможе
Назви місяців в українській мові більш колоритні та значно відрізняють від інших мов. Водночас їх легше запамʼятати, якщо знати, яке значення вони мають.
Тож "Телеграф" зробив шпаргалку, з якою назви місяців запам'ятаються набагато легше.
Першочергово зауважимо, що январь (January) — січень, февраль (February) — лютий, март (March) — березень, апрель (April) — квітень, май (Мау) — травень, июнь (June) — червень, июль (July) — липень, август (August) — серпень, сентябрь (September) — вересень, октябрь (October) — жовтень, ноябрь (November) — листопад і декабрь (December) — грудень.
Значення назв місяців в українській мові:
- січень — січе сніжок;
- лютий — лютує мороз;
- березень — березові бруньки набухають;
- квітень — квіточки зʼявляються, квітнуть дерева;
- травень — трави ростуть та зеленіють;
- червень — червоні ягідки дозрівають, дозрівають черешні;
- липень — липи квітнуть;
- серпень — серпом жнуть пшеницю;
- вересень — верес зацвітає;
- жовтень — жовтіє листя дерев;
- листопад — листя падають з дерев;
- грудень — грудочки землі замерзають.
Також назви місяців часто формують у вірші, аби їх було легко запамʼятати. До прикладу, одним з найпопулярніших є віршик:
Січень січе,
Лютий лютує,
Березень плаче,
Квітень квітує.
Травень під ноги
Стеле травицю.
Червень складає
Сіно в копиці.
Липень медовий
Бджілок чарує.
Серпень чудовий
Булку дарує.
Вересень трусить
Груші в садочку.
Жовтень гаптує
Клену сорочку.
Листопад жовте
Листя жбурляє.
Грудень землицю
Снігом вкриває.
Нагадаємо, "Телеграф" поспілкувався з літературною редакторкою й коректоркою української мови Юлією Мороз у рамках інтервʼю "Неочікувано про мову: чому доєднуватися можна, а ходити за продуктами — ні". Вона відповіла на найпоширеніші запитання, зокрема, чому не можна говорити "велике дякую", яка різниця між "одягати" та "надягати".