Серпень - серпом врожай збирає, а лютий - морозами лютує: як швидко запамʼятати назви місяців українською

Шпаргалка вам допоможе

Назви місяців в українській мові більш колоритні та значно відрізняють від інших мов. Водночас їх легше запамʼятати, якщо знати, яке значення вони мають.

Тож "Телеграф" зробив шпаргалку, з якою назви місяців запам'ятаються набагато легше.

Першочергово зауважимо, що январь (January) — січень, февраль (February) — лютий, март (March) — березень, апрель (April) — квітень, май (Мау) — травень, июнь (June) — червень, июль (July) — липень, август (August) — серпень, сентябрь (September) — вересень, октябрь (October) — жовтень, ноябрь (November) — листопад і декабрь (December) — грудень.

Значення назв місяців в українській мові:

січень — січе сніжок;

сніжок; лютий — лютує мороз;

мороз; березень — березові бруньки набухають;

бруньки набухають; квітень — квіточки зʼявляються, квітнуть дерева;

зʼявляються, квітнуть дерева; травень — трави ростуть та зеленіють;

ростуть та зеленіють; червень — червоні ягідки дозрівають, дозрівають черешні ;

ягідки дозрівають, дозрівають ; липень — липи квітнуть;

квітнуть; серпень — серпом жнуть пшеницю;

жнуть пшеницю; вересень — верес зацвітає;

зацвітає; жовтень — жовтіє листя дерев;

листя дерев; листопад — листя падають з дерев;

з дерев; грудень — грудочки землі замерзають.

Також назви місяців часто формують у вірші, аби їх було легко запамʼятати. До прикладу, одним з найпопулярніших є віршик:

Січень січе,

Лютий лютує,

Березень плаче,

Квітень квітує.

Травень під ноги

Стеле травицю.

Червень складає

Сіно в копиці.

Липень медовий

Бджілок чарує.

Серпень чудовий

Булку дарує.

Вересень трусить

Груші в садочку.

Жовтень гаптує

Клену сорочку.

Листопад жовте

Листя жбурляє.

Грудень землицю

Снігом вкриває.

Нагадаємо, "Телеграф" поспілкувався з літературною редакторкою й коректоркою української мови Юлією Мороз у рамках інтервʼю "Неочікувано про мову: чому доєднуватися можна, а ходити за продуктами — ні". Вона відповіла на найпоширеніші запитання, зокрема, чому не можна говорити "велике дякую", яка різниця між "одягати" та "надягати".