Ніяких "Михайловна" і "Михаловна": названо єдиний вірний варіант, як відмінювати це по батькові для жінки

Вивчайте українську мову разом з "Телеграфом"

В Україні все частіше люди почали переходити на українську мову, витіснивши російську мову. Проте більшість і досі не знає, як відмінювати своє по батькові, а особливо в жіночому роді. Стосується це й імені Михайло.

"Телеграф" розповість, як правильно українською мовою відмінювати імʼя Михайло у жіночому роді.

Ім’я "Михайло" одне з популярних в Україні. За даними сервісу "Рідні" його носить понад 494050 тисяч осіб .ʼ

Однак постає питання про те, як правильно писати по батькові від нього, — Михайлівна, Михайловна, чи Михаловна?

Що кажуть словники

Михайлівна — єдиний правильний варіант написання цього імені по батькові в українській мові. За орфографічними правилами всі іменники жіночого роду творяться за допомогою суфікса "івна": Михайло — Михайлівна.

Марина Михайлівна працює в пекарні.

Купіть парфуми для Катерини Михайлівни.

Передайте Анні Михайлівні палкий привіт, щоб скоріше одужала.

Неправильно казати: Михаловна, Михайловна.

Важливо! В офіційних документах слід обов’язково використовувати той варіант, який зафіксований в паспорті людини, так як фактично всі форми в юридичному сенсі вважаються різними іменами.

Раніше "Телеграф" розповідав, як українською правильно казати та писати на Юрія.