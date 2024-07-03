"Пожежний" або "пожежник": як правильно сказати українською мовою

У цих двох слів абсолютно різне значення і вживати їх потрібно парильно

В українській мові часто зустрічаються слова, вимова чи написання яких викликає сумніви. Наприклад, слова "пожежний" та "пожежник".

Експерти розібралися, що означає кожне з цих слів і коли правильно вживати кожне з них. Правила вимови прописані у тлумачному словнику української мови.

Багато хто думає, що вживання слів "пожежний" та "пожежник" в українській мові відбувається за аналогією з російською, де "пожарный" — співробітник ДСНС, а "пожарник" — погорілець, жертва пожежі. Але це велика помилка.

Слово "пожежник" українською мовою слід використовувати, коли йдеться про члена пожежної команди. Наприклад: "Пожежники прибули на гасіння пожежі". А слово "пожежний" у словнику української мови описується як той, який призначений для гасіння пожежі. Наприклад, "пожежний рукав", "пожежне авто" або "пожежна вежа". А того, хто постраждав від пожежі, називають погорілець.

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