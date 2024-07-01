Посісти чи зайняти місце: мовознавець розповів, як правильно сказати українською

Це потрібно запам'ятати раз та назавжди

Все більше українців переходять на повсякденне спілкування українською мовою. Але в їх мовленні все ще проскакують неправильні слова чи русизми.

Зокрема, плутанина виникає коли мова йде про спортивні змагання. Про це розповів український мовознавець та відомий вчитель Олександр Авраменко.

"Наша збірна блискуче виступила на Паралімпійських іграх, зайнявши (чи посівши?) третє місце у загальнокомандному заліку…" Запам’ятайте мовне кліше: місце в змаганнях посідають, а не займають", – зазначив він.

Крім того, Авраменко зазначив, що правильно писати назву міжнародних спортивних змагань для людей з інвалідністю "Параолімпійські ігри", хоча поширеним є варіант "Паралімпійські". За його словами, другий варіант є калькою з англійської мови.

"Хоч спортивні чиновники використовують цю кальку, я все ж таки раджу грамотно називати ігри Параолімпіськими – з буквою о", – підкреслив мовознавець.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що крім всім відомих семи кольорів веселки в українській мові є позначення і для інших відтінків, які розрізняє око людини. Не всі знають ці назви.