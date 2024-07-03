Хочеш навчатися українською - плати вдвічі більше: у Києві міжнародна школа вскочила у скандал

Не всі викладачі вивчили державну мову

"Щоб навчатися державною в Україні, я маю заплатити в рази більше, ніж якби я згодилася вчитися мовою ворога". Такими словами підсумувала свій допис користувачка Марина Кочур, яка виявила цікавість до навчання у школі трейдингу Double Case.

Про інцидент пані Марина написала на своїй сторінці у Facebook. Розповіла, що прийшла на зустріч з приводу навчання біржової торгівлі та отримала цікавий досвід.

"Заклад знаходиться в центрі Києва на Контрактовій. Чоловік, який проводив співбесіду, спілкувався зі мною російською і навіть не спробував перейти на українську. Потім назвав тарифи для навчання, 15000 групове, 2000$ індивідуальне. Ок, послухала і пішла собі", — пише дівчина.

Трохи згодом в особисті повідомлення Кочур написала менеджерка школи, яка нагадала про лекцію, що має відбутися скоро і на яку дівчину записали. Листування з адміністраторкою Марина Кочур опублікувала під своїм дописом.

Як бачимо з листування, Кочур зауважила, що їй не підходить навчання через мову і підкреслила, що шукає курси виключно українською. На що менеджерка запропонувала індивідуальний формат, де викладач викладатиме тією мовою, якою вона забажає.

Проте є нюанс. Індивідуальний курс коштує 2 тис. доларів, що робить його у 2,5 раза дорожчим, ніж груповий курс російською мовою за 15000 гривень.

"Щоб навчатися державною в Україні, я маю заплатити в рази більше, ніж якби я згодилася вчитися мовою ворога", — насамкінець написала Кочур.

Журналісти видання "Телеграф" зв’язалися з адміністрацією Міжнародної школи трейдингу "Double Case" та попросили надати коментар стосовно інциденту, що стався. Адміністраторка погодилася передати прохання керівництву школи та пообіцяла, що директорка закладу, пані на імя Олеся, обов’язково зв’яжеться з журналісткою, аби прокоментувати подію. На момент написання новини, коментар ми не отримали. Не відповіли нам і на офіційній сторінці школи у Facebook.

Написали ми й Марині Кочур, щоб упевнитися, що вся викладена нею інформація сприйнята нами правильно та без жодних викривлень. Скрін листування приводимо нижче.

Буквально перед публікацією новини з нами зв'язалася менеджерка компанії "Double Case" пані Аліна, яка надала офіційний коментар щодо інциденту.

"Наша компанія вимагає від наших співробітників, щоб ми спілкувалися українською мовою. Але це людський фактор і дехто порушує ці правила. Прошу також зауважити, що у нас групові навчання не лише російською мовою, ми викладаємо також українською мовою… Можливо, дівчина просто потрапила до менеджера, який некомпетентно їй це пояснив. Загалом у нас навчання ведеться українською мовою також і українською мовою переважно", — заявили в компанії.

Разом з тим, у школі попросили надати контакти Марини Кочур та запевнили, що готові запропонувати їй навчання виключно українською мовою. Також коментуючи інцидент, послалися в школі й на клієнтоорієнтованість. Мовляв, не всі учні володіють українською і тому їхні викладачі змушені вести деякі лекції російською.

"Є клієнти, які не всі перейшли на українську мову і не всі її розуміють. Тому є прохання вести й російською мовою, оскільки компанія клієнтоорієнтована, то спілкуємося і російською також", — мовила менеджерка.

Принагідно нагадуємо, що в Україні з 16 січня 2021 року державна мова стала обов’язковою у сфері надання усіх освітніх послуг. Цього дня набула чинності стаття 30 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Згідно з частиною 2 цієї статті, підприємства, установи та організації усіх форм власності, фізичні особи-підприємці та інші суб’єкти господарювання, що обслуговують споживачів, мають обслуговувати їх державною мовою. Це стосується й освітнього процесу. Виключення лише для представників національних меншин та предметів, які викладаються іноземною мовою. Тобто вищезазначена клієнтоорієнтованість не що інше, як порушення вимог закону.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Одесі стався мовний скандал під час проведення бізнес-івенту. Учасниця заходу попросила спікера говорити не російською, а українською, за що її буквально виставили за двері.