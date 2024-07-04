Никаких "Михайловна" и "Михаловна": назван единственный верный вариант, как склонять это отчество для женщины

Учите украинский язык вместе с "Телеграфом"

В Украине все чаще люди стали переходить на украинский, вытеснив русский язык. Однако большинство до сих пор не знает, как склонять свое отчество, а особенно в женском роде. Касается это и имени Михаила.

"Телеграф" расскажет, как правильно на украинском языке склонять имя Михаил в женском роде.

Имя "Михаил" одно из популярных в Украине. По данным сервиса "Родни" его носит более 4 940 500 человек .

Однако возникает вопрос о том, как правильно писать отчество от него, — Михайлівна, Михайловна, или Михаловна?

Что говорят словари

Михайлівна — единственный правильный вариант написания этого отчества в украинском языке. По орфографическим правилам все существительные женского рода творятся с помощью суффикса "овна": Михайло — Михайлівна.

Марина Михайлівна працює в пекарні.

Купіть парфуми для Катерини Михайлівни.

Передайте Анні Михайлівні палкий привіт, щоб скоріше одужала.

Неправильно говорить: Михаловна, Михайловна.

Важно! В официальных документах следует обязательно использовать тот вариант, который зафиксирован в паспорте человека, так как фактически все формы в юридическом смысле считаются разными именами.

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