"Флекс", "байт" й "токсик": що ці слова означають на сленгу і чим їх замінити в українській мові

Є кілька точних синонімів

Серед молоді досить поширена велика кількість сленгових слів. Серед них можна почути такі, як "байт", "флекс" та "токсик".

Телеграф розповідає про значення цих трьох слів і в яких випадках вони використовуються. В українській мові їх легко можна замінити схожими за змістом словами.

Так, "байт/байт" на сленгу означає наслідувати (когось), красти чужий стиль, плагіат, провокація. Також є вираз "байт на коментарі". Це означає якусь дію чи слово, що має розпалити дискусії.

В українській мові сленгове "байт" можна замінити на "провокація", а "байтити" на "провокувати". Походить від to bite – вкусити.

Слово "токсик" (у перекладі з англійської — отруйний) — так говорять про людей, які своїми словами, вчинками прагнуть "отруїти" комусь життя. та спеціально агресивно підколює інших. В українській мові замість "токсик" можна говорити "ядовитий".

Третє слово — "флекс". Воно означає "хвалення" або "хвастощі". "Флексити" — хвалитися. До речі, з англійської слово flexible перекладається як "гнучкий". В українській мові можна замінити словом "хизуватися".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що означають сленгові слова "рофл", "пруф" та "вайб". Є синоніми, якими їх можна замінити українською мовою.