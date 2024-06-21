Молодіжний сленг: що означають кринж, чіназес, ізі, рофл, ауф та як їх замінити українською

Говоріть солов’їною!

Словник молодіжного сленгу включає десятки слів, які можуть викликати щирий подив і зацікавленість. Проте українська мова багата своїми автентичними словами, тому варто знати, що означають і як можна замінити такі поширені терміни як "кринж", "чіназес", "ізі", "рофл" та "ауф".

В українській мові є багато колоритних та автентичних слів на заміну. Про це повідомляє "Телеграф".

Що означає кринж

Найвідоміший вчитель України Олександр Авраменко зазначає, що правильно говорити саме "кринж", хоча більшість молоді кажуть "крінж". Мовознавець нагадує — у словах іншомовного походження після літери "р" пишеться "и".

Кринж — це почуття, коли людина відчуває сором. Вона може відчувати його через свої дії або чужі. У другому випадку також ще кажуть "іспанський сором".

Слово "кринж" походить з англійської мови (cringe). Воно перекладається як "зіщулюватися".

Це сленгове слово можна замінити українськими відповідниками. Підбирати їх варто, враховуючи контекст розмови:

сором;

огида;

мерзенність;

відраза.

Від слова кринж є похідне — "кринжовий". Його варто замінити такими термінами: стидкий, зніяковний та хударний. Про це повідомляє блогер та популяризатор української мови Андрій Шимановський.

Як замінити слово чиназес

Одне з найзагадковіших сленгових слів. У нього є декілька значень, проте найчастіше його вживають у таких:

відпочинок чи розвага, що приносить багато позитивних емоцій;

сприятливий результат події або ситуації.

Портал abal.com.ua наводить синоніми до слова чиназес: усе гаразд, усе чудово, кращого не придумаєш. Проте молодь також використовує його на позначення свого піднесеного настрою.

Що таке ізі та як його замінити

Це слово походить від англійського easy, що означає "легко". Його вживають, коли йдеться про справу, заради якої не треба докладати особливих зусиль.

Портал "Горох" перелічує синоніми до сленгового слова ізі:

вільно;

легітно;

гладко (гладенько);

завиграшки (заіграшки);

латво;

ніпочому (ніпочім);

просто;

сплоха.

В українській мові є фразеологізм "Як Сірку муху з'їсти". Він означає щось дуже легке.

Значення слова рофл

Це сленгове слово походить від англійської абревіатури ROFL — rolling on the floor laughing. Перекладається як "зо сміху качаюся по підлозі". Тобто, слово рофл вживається для позначення кепкування з когось.

Замість нього можна сказати:

сміюсь до сліз;

історично регочу;

оце жарт.

Інколи слово рофл використовують, відповідаючи на мем (смішну картинку в інтернеті). Це означає, що жарт дуже смішний.

Що таке ауф та як його замінити українською

Це ще одне загадкове слово з молодіжного сленгу. Значення цього слова залежить від контексту і може означале абсолютно різні емоції та почуття. Найчастіше його використовують, щоб заявити про:

схвалення;

розчарування;

смуток;

агресію;

захоплення.

Замінити слово ауф можна різними термінами. Тут варто зважати на контекст.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як правильно писати по батькові сина Назара. Є три варіанти, проте з них лише один є дійсно грамотним.