Рус

"Фейл", "Хайп" та "Чілить": про що говорить молодь, перекладаємо популярні слова українською

Автор
Інна Дьоміна Інна Дьоміна
Дата публікації
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Автор
Сучасна молодь Новина оновлена 28 червня 2024, 12:15
Сучасна молодь. Фото Pixabay

Сленгові слова зараз чути практично на кожному кроці

Здебільшого сучасний молодіжний сленг – це англомовні слова або їхні дещо змінені під українську мову версії. Однак ці слова залишаються маловідомими широкому загалу й подекуди навіть з контексту важко визначити, що ж насправді має на увазі людина, коли вживає такі вислови.

"Телеграф" вирішив розібратися у цьому питанні. Ми составили невиликий перелік сленгових слів з поясненнями до них.

Ось кілька прикладів, які часто використовуються в українській мові:

  1. Кльовий — чудовий, класний
  2. Шара — щось безкоштовне або легко отримане
  3. Лол — смішно (від англійського LOL — laugh out loud)
  4. Чілити — відпочивати, розслаблятися
  5. Гоу — ходімо (від англійського go)
  6. Пруф — доказ
  7. Фейл — невдача
  8. Хайп — ажіотаж, галас навколо чогось
  9. Юзати – використовувати (від англійського "use" і безпосередньо означає "використовувати")
  10. Рандомно – випадково
  11. Крінж – сором (від англійського "cringe" – прямий переклад: "з'їжуватися")

Це лише невеликий перелік. Сленг постійно змінюється і може відрізнятися залежно від регіону та соціальної групи.

Раніше "Телеграф" розповідав читачам, чому вигідно переходити на українську мову в родині та як побороти булінг у школі.

Теги:
#Сленг #Українська мова #Правила