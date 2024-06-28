"Фейл", "Хайп" та "Чілить": про що говорить молодь, перекладаємо популярні слова українською

Сленгові слова зараз чути практично на кожному кроці

Здебільшого сучасний молодіжний сленг – це англомовні слова або їхні дещо змінені під українську мову версії. Однак ці слова залишаються маловідомими широкому загалу й подекуди навіть з контексту важко визначити, що ж насправді має на увазі людина, коли вживає такі вислови.

"Телеграф" вирішив розібратися у цьому питанні. Ми составили невиликий перелік сленгових слів з поясненнями до них.

Ось кілька прикладів, які часто використовуються в українській мові:

Кльовий — чудовий, класний Шара — щось безкоштовне або легко отримане Лол — смішно (від англійського LOL — laugh out loud) Чілити — відпочивати, розслаблятися Гоу — ходімо (від англійського go) Пруф — доказ Фейл — невдача Хайп — ажіотаж, галас навколо чогось Юзати – використовувати (від англійського "use" і безпосередньо означає "використовувати") Рандомно – випадково Крінж – сором (від англійського "cringe" – прямий переклад: "з'їжуватися")

Це лише невеликий перелік. Сленг постійно змінюється і може відрізнятися залежно від регіону та соціальної групи.

Раніше "Телеграф" розповідав читачам, чому вигідно переходити на українську мову в родині та як побороти булінг у школі.