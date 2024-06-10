Покемон, Ключка і Тигреня: як називається ваше авто на машинному сленгу

Смішні прізвиська для автомобілів — це не просто данина моді, а спосіб висловити свою любов і прихильність до чотириколісного друга

Багато автовласників з теплотою та гумором ставляться до своїх залізних коней, вигадуючи для них кумедні прізвиська. Згідно з опитуваннями, майже 40% водіїв дають імена своїм автомобілям.

Ця традиція не тільки відображає індивідуальність власника, а й допомагає йому стати ближчим зі своїм чотириколісним другом. Найбільш поширеними є зменшувально-пестливі форми від назви марки або моделі машини,

Так, наприклад, машини часто називають "Ластівка", "Авдія" (Audi), "Боря" (VW Bora). Нерідко прізвиська відображають схожість автомобіля з твариною з вигляду, швидкості або призначення. Так, компактні міські машини можуть називатися Хом’як чи Мишка, а позашляховики – Крокодил, Бегемот чи Робочий кінь.

Прізвиська, пов’язані з назвою марки/моделі

На просторах інтернету можна знайти цілі списки прізвиськ, що відповідають конкретним маркам та моделям:

BMW M3 — "Матрьошка"

Mercedes G500 — "Гелик", "Цеглик"

Volkswagen Tuareg — "Табурет"

Honda Civic – "Сивка", "Сивка-Бурка"

Kia Rio — "Кіра"

Skoda Felicia — "Філ"я

Renault CLIO – "Ключка"

Прізвиська, що відбивають зовнішній вигляд

Audi TT — "Тітька"

Mercedes G500 — "Малевич", "Цеглик"

ВАЗ-1111 Ока — "Шалена табуретка"

Оригінальні прізвиська

"Барбос" (для Brabus)

"Омлет" (для Chery Amulet)

"Покемон" (для Chery Kimo)

"Тигреня" (для Chery Tiggo)

"Пижик", "Левеня", "Піжон", "Пиж" (для PEUGEOT)

Деякі автолюбителі виявляють незвичайну фантазію, даючи своїм машинам вельми оригінальні прізвиська на кшталт Малевич, Барбос або Омлет. Адже кожен автомобіль, як і людина, заслуговує на власне ім’я, що відображає його характер та особливості.

Смішні прізвиська для автомобілів — це не просто данина моді, а спосіб висловити своє кохання і прихильність до чотириколісного друга. Вони роблять процес керування більш особистим та емоційним.

Раніше "Телеграф" писав, як жартівливо і не дуже називали водіїв у СРСР. Їх називали не тільки шоферами, а іноді вигадували дуже смішні та пронизані тонким гумором, у стилі тих часів, прізвиська.