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Покемон, Ключка і Тигреня: як називається ваше авто на машинному сленгу

Автор
Катерина Шполянська Катерина Шполянська
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Зменшувально-пестливі прізвиська часто пов’язані з маркою/моделлю авто
Зменшувально-пестливі прізвиська часто пов’язані з маркою/моделлю авто. Фото freepik.com

Смішні прізвиська для автомобілів — це не просто данина моді, а спосіб висловити свою любов і прихильність до чотириколісного друга

Багато автовласників з теплотою та гумором ставляться до своїх залізних коней, вигадуючи для них кумедні прізвиська. Згідно з опитуваннями, майже 40% водіїв дають імена своїм автомобілям.

Ця традиція не тільки відображає індивідуальність власника, а й допомагає йому стати ближчим зі своїм чотириколісним другом. Найбільш поширеними є зменшувально-пестливі форми від назви марки або моделі машини,

Так, наприклад, машини часто називають "Ластівка", "Авдія" (Audi), "Боря" (VW Bora). Нерідко прізвиська відображають схожість автомобіля з твариною з вигляду, швидкості або призначення. Так, компактні міські машини можуть називатися Хом’як чи Мишка, а позашляховики – Крокодил, Бегемот чи Робочий кінь.

Прізвиська, пов’язані з назвою марки/моделі

На просторах інтернету можна знайти цілі списки прізвиськ, що відповідають конкретним маркам та моделям:

  • BMW M3 — "Матрьошка"
  • Mercedes G500 — "Гелик", "Цеглик"
  • Volkswagen Tuareg — "Табурет"
  • Honda Civic – "Сивка", "Сивка-Бурка"
  • Kia Rio — "Кіра"
  • Skoda Felicia — "Філ"я
  • Renault CLIO – "Ключка"

Прізвиська, що відбивають зовнішній вигляд

  • Audi TT — "Тітька"
  • Mercedes G500 — "Малевич", "Цеглик"
  • ВАЗ-1111 Ока — "Шалена табуретка"

Оригінальні прізвиська

  • "Барбос" (для Brabus)
  • "Омлет" (для Chery Amulet)
  • "Покемон" (для Chery Kimo)
  • "Тигреня" (для Chery Tiggo)
  • "Пижик", "Левеня", "Піжон", "Пиж" (для PEUGEOT)

Деякі автолюбителі виявляють незвичайну фантазію, даючи своїм машинам вельми оригінальні прізвиська на кшталт Малевич, Барбос або Омлет. Адже кожен автомобіль, як і людина, заслуговує на власне ім’я, що відображає його характер та особливості.

Смішні прізвиська для автомобілів — це не просто данина моді, а спосіб висловити своє кохання і прихильність до чотириколісного друга. Вони роблять процес керування більш особистим та емоційним.

Раніше "Телеграф" писав, як жартівливо і не дуже називали водіїв у СРСР. Їх називали не тільки шоферами, а іноді вигадували дуже смішні та пронизані тонким гумором, у стилі тих часів, прізвиська.

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