Покемон, Ключка і Тигреня: як називається ваше авто на машинному сленгу
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Смішні прізвиська для автомобілів — це не просто данина моді, а спосіб висловити свою любов і прихильність до чотириколісного друга
Багато автовласників з теплотою та гумором ставляться до своїх залізних коней, вигадуючи для них кумедні прізвиська. Згідно з опитуваннями, майже 40% водіїв дають імена своїм автомобілям.
Ця традиція не тільки відображає індивідуальність власника, а й допомагає йому стати ближчим зі своїм чотириколісним другом. Найбільш поширеними є зменшувально-пестливі форми від назви марки або моделі машини,
Так, наприклад, машини часто називають "Ластівка", "Авдія" (Audi), "Боря" (VW Bora). Нерідко прізвиська відображають схожість автомобіля з твариною з вигляду, швидкості або призначення. Так, компактні міські машини можуть називатися Хом’як чи Мишка, а позашляховики – Крокодил, Бегемот чи Робочий кінь.
Прізвиська, пов’язані з назвою марки/моделі
На просторах інтернету можна знайти цілі списки прізвиськ, що відповідають конкретним маркам та моделям:
- BMW M3 — "Матрьошка"
- Mercedes G500 — "Гелик", "Цеглик"
- Volkswagen Tuareg — "Табурет"
- Honda Civic – "Сивка", "Сивка-Бурка"
- Kia Rio — "Кіра"
- Skoda Felicia — "Філ"я
- Renault CLIO – "Ключка"
Прізвиська, що відбивають зовнішній вигляд
- Audi TT — "Тітька"
- Mercedes G500 — "Малевич", "Цеглик"
- ВАЗ-1111 Ока — "Шалена табуретка"
Оригінальні прізвиська
- "Барбос" (для Brabus)
- "Омлет" (для Chery Amulet)
- "Покемон" (для Chery Kimo)
- "Тигреня" (для Chery Tiggo)
- "Пижик", "Левеня", "Піжон", "Пиж" (для PEUGEOT)
Деякі автолюбителі виявляють незвичайну фантазію, даючи своїм машинам вельми оригінальні прізвиська на кшталт Малевич, Барбос або Омлет. Адже кожен автомобіль, як і людина, заслуговує на власне ім’я, що відображає його характер та особливості.
Смішні прізвиська для автомобілів — це не просто данина моді, а спосіб висловити своє кохання і прихильність до чотириколісного друга. Вони роблять процес керування більш особистим та емоційним.
Раніше "Телеграф" писав, як жартівливо і не дуже називали водіїв у СРСР. Їх називали не тільки шоферами, а іноді вигадували дуже смішні та пронизані тонким гумором, у стилі тих часів, прізвиська.