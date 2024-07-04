"Флекс", "байт" и "токсик": что эти слова означают на сленге и чем их заменить в украинском языке

Есть несколько точных синонимов

Среди молодежи довольно распространено большое количество сленговых слов. Среди них можно услышать такие, как "байт", "флекс" и "токсик".

"Телеграф" рассказывает о значении этих трех слов и в каких случаях они используются. В украинском языке их легко можно заменить похожими по смыслу словами.

Так, "байт/байтить" на сленге означает подражать, красть чужой стиль, плагиат, провокация. Также есть выражение "байт на комментарии". Это означает какое-то действие или слово, которое должно разжечь дискуссии.

В украинском языке сленговое "байт" можно заменить на "провокація", а "байтити" на "провокувати". Происходит от to bite – укусить.

Слово "токсик" (в переводе с английского — ядовитый) — так говорят о людях, которые своими словами, поступками стремятся "отравить" кому-то жизнь.Также "токсичным человеком" называют того, кто постоянно жалуется, и портит другим настроение, язвит и специально агрессивно подкалывает других. В украинском языке вместо "токсик" можно говорить "отрутний".

Третье слово — "флекс". Оно означает "хваление" или "хвастовство". "Флексить" — хвастаться. К слову, с английского слово flexible, переводится как "гибкий". В украинском языке можно заменить словом "хизуватися".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что означают сленговые слова "рофл", "пруф" и "вайб". Есть синонимы, которыми их можно заменить в украинском языке.