Відмовтесь від суржика: як лаконічно сказати "по крайній мірі" українською

Вживання дослівно перекладених російських фраз є суржиком

Чимало українців часто вживають російські фрази, не усвідомлюючи, що їхній дослівний переклад не завжди є коректним. Одним з таких висловів є "по крайній мірі".

Мовознавець Олександр Авраменко наголошує, що цю конструкцію не слід використовувати. По-перше, вона є громіздкою, а по-друге, це калька з російської мови.

Як правильно сказати українською

Замість "по крайній мірі" варто вживати слово "принаймні". Ця форма є більш лаконічною і точною. Важливо також звернути увагу на правопис: слово "принаймні" пишеться з буквою "н".

Альтернативні варіанти

Крім "принаймні", існують й інші синоніми, які можуть замінити цю фразу. Наприклад:

щонайменше (коли є вказівка на кількість),

хоч би (хоча б),

у крайньому разі.

Використання цих виразів допоможе уникнути суржику та зробить мову більш чистою і зрозумілою. А заміна російських кальок на правильні українські відповідники сприяє збереженню мовної ідентичності.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно сказати про нагальну потребу українською. Питомі українські альтернативи є і для фрази "в першу чергу".