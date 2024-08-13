Рус

Відмовтесь від суржика: як лаконічно сказати "по крайній мірі" українською

Автор
Катерина Шполянська Катерина Шполянська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Що казати замість "по крайній мірі"
Що казати замість "по крайній мірі". Фото Freepik

Вживання дослівно перекладених російських фраз є суржиком

Чимало українців часто вживають російські фрази, не усвідомлюючи, що їхній дослівний переклад не завжди є коректним. Одним з таких висловів є "по крайній мірі".

Мовознавець Олександр Авраменко наголошує, що цю конструкцію не слід використовувати. По-перше, вона є громіздкою, а по-друге, це калька з російської мови.

Як правильно сказати українською

Замість "по крайній мірі" варто вживати слово "принаймні". Ця форма є більш лаконічною і точною. Важливо також звернути увагу на правопис: слово "принаймні" пишеться з буквою "н".

Альтернативні варіанти

Крім "принаймні", існують й інші синоніми, які можуть замінити цю фразу. Наприклад:

  • щонайменше (коли є вказівка на кількість),
  • хоч би (хоча б),
  • у крайньому разі.

Використання цих виразів допоможе уникнути суржику та зробить мову більш чистою і зрозумілою. А заміна російських кальок на правильні українські відповідники сприяє збереженню мовної ідентичності.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно сказати про нагальну потребу українською. Питомі українські альтернативи є і для фрази "в першу чергу".

Теги:
#Українська мова #Правила #Мова