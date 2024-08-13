Відмовтесь від суржика: як лаконічно сказати "по крайній мірі" українською
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Вживання дослівно перекладених російських фраз є суржиком
Чимало українців часто вживають російські фрази, не усвідомлюючи, що їхній дослівний переклад не завжди є коректним. Одним з таких висловів є "по крайній мірі".
Мовознавець Олександр Авраменко наголошує, що цю конструкцію не слід використовувати. По-перше, вона є громіздкою, а по-друге, це калька з російської мови.
Як правильно сказати українською
Замість "по крайній мірі" варто вживати слово "принаймні". Ця форма є більш лаконічною і точною. Важливо також звернути увагу на правопис: слово "принаймні" пишеться з буквою "н".
Альтернативні варіанти
Крім "принаймні", існують й інші синоніми, які можуть замінити цю фразу. Наприклад:
- щонайменше (коли є вказівка на кількість),
- хоч би (хоча б),
- у крайньому разі.
Використання цих виразів допоможе уникнути суржику та зробить мову більш чистою і зрозумілою. А заміна російських кальок на правильні українські відповідники сприяє збереженню мовної ідентичності.
Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно сказати про нагальну потребу українською. Питомі українські альтернативи є і для фрази "в першу чергу".