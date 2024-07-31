"Привіт" залиште росіянам: як правильно вітатися українською

Ці слова слід запам’ятати

Сьогодні все більше людей переходить на українську мову. Але іноді деякі українці під час розмови роблять помилки чи вживають суржик.

Наприклад, вітаючись, дуже багато хто вживає тільки "привєт". "Телеграф" розповість, як правильно привітатись у формальних та неформальних ситуаціях, використовуючи різноманітні вітання.

Як правильно вітатися українською

Формальні привітання:

Добрий день!

Доброго дня!

Мої вітання!

Радий Вас вітати!

Бажаю доброго дня!

Бажаю доброго вечора!

Радій вас бачити!

Вітаю!

Ласкаво просимо!

Доброго ранку!

Добрий вечір!

Добривечір!

Доброї ночі!

Неформальні привітання

Привіт!

Здоров був!

Здоровенькі були!

Доброго здоров’я!

Доброго здоров’ячка!

Здоровий!

Зазначимо, що "привєт", "здрастє", "яка зустріч" та інші подібні вислови не літературні. Вони недоречні у будь-якій ситуації. До того ж слово "привєт" — ще й росіянізм, тому вживати його не варто.

Раніше ми також розповідали, як правильно звертатися до незнайомця. Ви більше не вживатимете слова "жінка" та "чоловік" до незнайомих людей.

Також "Телеграф" писав, як правильно вибачатися українською. Вам точно не слід "приносити вибачення".