"Стрекоза" – не українське слово: як правильно називати цю комаху

В українській мові є своє унікальне слово для цієї комахи

Багато хто з нас звик до російського слова "стрекоза" і може автоматично використовувати його в українській мові. Однак це не є правильним перекладом.

Але як коректно назвати цю комаху українською? Адже вживання правильних українських слів допомагає зберегти чистоту та багатство мови

Українською мовою правильний переклад слова "стрекоза" — бабка. Це підтверджують авторитетні словники:

Академічний тлумачний словник української мови (СУМ-11) визначає "бабку" як "комаху з довгим тілом і двома парами великих прозорих крил". "Російсько-український словник" за ред. А. Кримського та С. Єфремова (1924-1933) також подає переклад "стрекоза" як "бабка".

Чому не "стрекоза"?

"Стрекоза" — це російське слово, яке не має прямого відповідника в українській мові. Проте слово "бабка" має давнє походження і вживається в українській мові для позначення цієї комахи, про що свідчить етимологічний словник.

Використання слова "стрекоза" в українській мові є прикладом суржику — змішування української та російської мов, про це пише мовознавець Лариса Масенко у своїй праці "Суржик: між мовою і язиком".

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