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Їх тільки запам'ятовувати: в яких українських словах найчастіше помиляються

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Українська мова Новина оновлена 15 серпня 2024, 17:11
Українська мова. Фото Відкриті джерела

Їх вимова іноді здається незвичною

Під час написання вже наче таких знайомих та найбільш поширених слів деякі припускаються помилок, вживаючи русизм або забувають про дефіс чи вживання літер.

В більшості випадків ці правила стосуються слів в українській мові, які є запозиченими. Про правила їх написання можна дізнатись у ресурсі Мc.today.

Наприклад, слова "пів яблука", "пів України", "пів години" треба писати окремо, а от якщо говорити про цілісне поняття, то ця частина зі словом пишеться разом: "півострів", "півмісяць" тощо.

Водночас є такі запозичені слова:

  • "подкаст", а не "підкаст", адже слово походить від англійського podcast;
  • "плейліст", "вішліст", "чекліст" – всі вони пишуться разом й з використанням літери "і", а не "и", адже англійське слово list – це "список", а не "лист";
  • "бізнес-план", "інтернет-видання", "піар-акція" – ці та подібні складні іменники пишуться через дефіс, коли один іменник визначає певну прикмету іншого іменника.

Крім того, є правила використання літери "и" в загальних назвах та запозичених словах, на кшталт:

  • "диплом", "директор", "ширма", "джип" тощо для яких діє таке правило — д, т, з (дз), с, ц, ж (дж), ч, ш, р перед наступним приголосним крім літери "й" необхідно писати "и";
  • "стрим", "фриланс", "чип", "дизлайк" та інші.
  • однак перед голосним, буквою "й" чи в кінці слова пишеться "і" — "тріумф", "рієлтор", "картопля фрі".

Ці слова треба тільки запам'ятати, адже інколи вони можуть звучати незвично, наприклад "плейлист" чи "пів-яблука".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно сказати "подходящий" українською.

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