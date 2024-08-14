Ви "мешканець" чи "житель": визначтеся, нарешті, і дізнайтесь, як правильно говорити

Є правило, яке слід запам’ятати кожному

В українській мові є схожі слова "мешканці" та "жителі", які часто плутають. Кожне з них варто вживати у певному контексті.

Відомий український вчитель та мовознавець Алексанлр Авраменко у своєму уроці пояснив, як і в якому разі правильно використати ці слова. Він наголосив, що ці слова є синонімами, але водночас мають різні відтінки.

"Можна сказати і "мешканець", і "житель" Полтави. Також і "жителі", і "мешканці" висотних будинків", — заявив Авраменко.

При цьому мовознавець наголосив, що кожне з цих слів має свої відтінки:

"З населеними пунктами та країнами краще вживати наше стародавнє слово "житель". Наприклад, "жителі" Львова, "жителі" Чехії. А з житлом — запозичене з польської мови слово "мешканець". Наприклад, "мешканці" багатоквартирних будинків", — пояснив Авраменко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що багато хто в українській мові вживає слово "вибачаюся", просячи вибачення у когось. Однак це помилка і так казати не варто. Є щонайменше шість синонімів, які мають те саме значення, але звучати будуть грамотніше.