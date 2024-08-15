Их только запоминать: в каких украинских словах чаще всего ошибаются

Их произношение иногда кажется необычным

При написании уже как таких знакомых и наиболее распространенных слов некоторые допускают ошибки, употребляя русизм или забывают о дефисе или употреблении букв.

В большинстве случаев эти правила касаются заимствованных слов в украинском языке. О правилах их написания можно узнать в ресурсе и Мc.today.

Например, слова "пів яблука", "пів України", "пів години" надо писать отдельно, а вот если говорить о целостном понятии, то эта часть со словом пишется вместе: "півострів", "півмісяць" и т.д.

В то же время есть следующие заимствованные слова:

"подкаст", а не "підкаст" ведь слово происходит от английского podcast;

"плейліст", "вішліст", "чекліст" – все они пишутся вместе и с использованием буквы "i", а не "и", ведь английское слово list – это "список", а не "лист";

"бізнес-план", "інтернет-видання", "піар-акція" – эти и подобные сложные существительные пишутся через дефис, когда одно существительное определяет определенную примету другого существительного.

Кроме того, есть правила использования буквы "ы" в общих названиях и заимствованных словах, вроде:

"диплом", "директор", "ширма", "джип" и т.п. для которых действует такое правило — д, т, с (дз), с, ц, ж (дж), ч, ш, р перед следующим согласным кроме буквы "й" необходимо писать "ы";

"стрим", "фриланс", "чип", "дизлайк" и другие.

однако перед гласным, буквой "и" или в конце слова пишется "i" — "тріумф", "рієлтор", "картопля фрі".

Эти слова нужно только запомнить, ведь иногда они могут звучать необычно, например "плейлист" чи "пів-яблука".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно сказать "подходящий" на украинском языке.