Це слово часто плутають: як сказати "форточка" українською

Є український термін для цієї частини вікна

Слово "форточка" часто вживається в повсякденному житті, проте насправді воно не є українським. Це чистий суржик, притягнутий з російської мови.

Це слово асоціюється з маленьким віконцем у старих дерев'яних вікнах, яке відкривається окремо від основної рами. Однак, в українській мові існує більш точний і правильний термін для позначення цієї деталі. Його часто плутають з іншим – квартира.

Кватирка — український аналог

В українській мові деталь, що виконує функцію окремого віконця, називається кватиркою. Це слово має давнє коріння і є питомо українським. Кватирка зазвичай розташована у верхній частині вікна і призначена для провітрювання приміщення.

Сучасне вживання

Сьогодні термін "кватирка" не обмежується лише старими дерев'яними вікнами. Сучасні пластикові вікна також оснащуються аналогічними деталями, які виконують ту ж функцію. Важливо пам'ятати, що вживання слова "кватирка" підкреслює не лише точність, але й культурну самобутність української мови.

Отже, замість того щоб використовувати слово "форточка", яке є запозиченням з російської, правильніше вживати слово кватирка. Це не лише допоможе уникнути суржику, але й сприятиме збереженню мовної чистоти та самобутності.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно сказати "газировка" українською. Це слово трохи схоже, проте, звучить інакше.