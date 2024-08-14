"Давайте без давайте": філолог розповіла, чим замінити це слово в українській мові

Виключення зі своєї мови кальки російських виразів робить мова більш вишуканою

Русизми спотворюють українську мову, але деякі українці продовжують використовувати їх за звичкою або від незнання, чим їх можна замінити. Наприклад, слово "давай" в українській мові, на відміну від російської, використовується лише як дієслово.

Про те, чим замінити "давай" та "давайте" в українській мові, розповіла філолог Ольга Васильєва. Вона пояснила, що на відміну від російської мови, українська має форму наказового способу дієслова першої особи множини. А також у нас є слова "нумо" та "гайда".

Вона навела приклади калькованих виразів зі словом слова "давай/те" та варіанти їх заміни українською мовою. Перший варіант – помилка, а другий – правильний.

Давай підемо на річку! — Ходімо на річку!

Давайте працювати! — Працюймо! Нумо до праці!

Давай потанцюємо! — Гайда танцювати!

Водночас дієслово "давайте" в українському може вживатися в прямому розумінні, керуючи іменником. Наприклад: "Давайте собаці таблетку, попередньо подрібнивши її та змішавши з вологою їжею".

Раніше "Телеграф" розповідав, як прощатися українською мовою без російського слова "давайте". Є багато красивих фраз, які можна сказати про прощання.