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Має птахофабрику у Криму: де зараз і як виглядає дружина зрадника України Олега Царьова Лариса (фото)

Автор
Наталія Дума Наталія Дума
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Автор
Лариса Царьова - не публічна особистість
Лариса Царьова - не публічна особистість. Фото Колаж Телеграфу

Дружина Олега Царьова, як і її чоловік, підтримує війну проти України

Олег Царьов — колишній народний депутат України, проросійський політик, сепаратист і колаборант із Росією, нерухоміть якого було заарештовано в лютому 2023. Про його особисте життя відомо досить мало, однак в медіа є інформація про дружину Царьова.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз перебуває дружина зрадника Олега Царьова і як вона виглядає.

Познайомився Олег Царьов з майбутньою дружиною на роботі в банку. Вона допомогла йому правильно заповнити документи. Згодом Олег Царьов найняв її на роботу як бухгалтерку. Пізніше пара почала жити разом, а потім одружилася. У подружжя народилося четверо дітей — син Максим (1995 р. н.), дочка Ольга (1999 р. н), дочка Катерина (2003 р. н.) і син Ігор (2008 р. н).

Олег Царьов сім'я
Фото: http://www.odnoklassniki.ru

Під час політичної діяльності Олега Царьова, його дружина залишалася в тіні чоловіка. Вона рідко з’являлася на публіці і не давала інтерв’ю. Відомо, що у 2014 році вона намагалася отримати шенгенську візу, звернувшись до консульства Словаччини. Також Лариса Царьова у 2016 році отримала птахофабрику Бахматюка у Криму. Це для неї був новий майданчик для інвестування.

Дружина Царьова Лариса
Фото: censor.net.ua

Де зараз Лариса Царьова

Після 2014 року сім’я Царьових оселилася у Криму. Його дружина перебуває разом із ним. Вони активно підтримують Росію та війну, яку вона веде проти України.

Олег Царьов з дружиною
Фото: uznayvse.ru
Олег Царьов і Лариса Царьова
Фото: informator.ua

Раніше "Телеграф" розповідав, як зараз виглядає дружина Миколи Азарова. Ми також поділилися, скільки їй зараз років.

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#Нардеп #Олег Царьов