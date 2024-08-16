Має птахофабрику у Криму: де зараз і як виглядає дружина зрадника України Олега Царьова Лариса (фото)

Дружина Олега Царьова, як і її чоловік, підтримує війну проти України

Олег Царьов — колишній народний депутат України, проросійський політик, сепаратист і колаборант із Росією, нерухоміть якого було заарештовано в лютому 2023. Про його особисте життя відомо досить мало, однак в медіа є інформація про дружину Царьова.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз перебуває дружина зрадника Олега Царьова і як вона виглядає.

Познайомився Олег Царьов з майбутньою дружиною на роботі в банку. Вона допомогла йому правильно заповнити документи. Згодом Олег Царьов найняв її на роботу як бухгалтерку. Пізніше пара почала жити разом, а потім одружилася. У подружжя народилося четверо дітей — син Максим (1995 р. н.), дочка Ольга (1999 р. н), дочка Катерина (2003 р. н.) і син Ігор (2008 р. н).

Під час політичної діяльності Олега Царьова, його дружина залишалася в тіні чоловіка. Вона рідко з’являлася на публіці і не давала інтерв’ю. Відомо, що у 2014 році вона намагалася отримати шенгенську візу, звернувшись до консульства Словаччини. Також Лариса Царьова у 2016 році отримала птахофабрику Бахматюка у Криму. Це для неї був новий майданчик для інвестування.

Де зараз Лариса Царьова

Після 2014 року сім’я Царьових оселилася у Криму. Його дружина перебуває разом із ним. Вони активно підтримують Росію та війну, яку вона веде проти України.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зараз виглядає дружина Миколи Азарова. Ми також поділилися, скільки їй зараз років.