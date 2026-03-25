Чи можна їсти паску, якщо не тримав піст: у ПЦУ пояснили, чи це гріх і перешкода для свята

Великдень — свято для всіх християн

Багатьох українців перед Великоднем турбує питання: чи мають вони право долучатися до святкової трапези та освячувати кошик, якщо не дотримувалися суворих обмежень Великого посту. Як пояснив "Телеграфу" священник ПЦУ та військовий капелан ЗСУ отець Тарас Видюк, відсутність посту не є приводом відмовлятися від святкування.

Великдень — це свято радості, яке об'єднує всіх християн, незалежно від того, наскільки суворо вони готувалися до нього фізично. Тарас Видюк дав чітку відповідь, щоб розвіяти сумніви вірян.

Церква не відмовляє у святі тим, хто з якихось причин не тримав піст, адже Воскресіння Христове — дар для всіх. Тим, хто не постив, хвилюватися не варто. У Церкві наголошують: це не є перешкодою для участі у святі Тарас Видюк священник ПЦУ і військовий капелан ЗСУ

За його словами, головний зміст свята полягає у духовному відродженні та вірі, а паска — це символ радості, доступний кожному. Тому ті, хто через стан здоров’я, перебування на фронті чи інші життєві обставини не міг постувати, можуть зі спокійною душею брати участь у богослужіннях та розділяти святкову вечерю з рідними.

Також Тарас Видюк розповів, що не можна класти у великодній кошик. За його словами, до церкви для освячення варто приносити кошик, наповнений лише тими продуктами, що відповідають змісту та духу свята.