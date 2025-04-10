Картата ковдра та спроби долучитись до ЗСУ. Усе про експодатківця Насірова та справу рекордного хабаря

Рішення про мобілізацію фігуранта скасували

Колишній голова Державної фіскальної служби (ДФС) Роман Насіров, який фігурує у справі взяття рекордного хабаря в 722 млн грн, потрапив в черговий скандал. Його мобілізацію до ЗСУ скасували, а факт можливості такої служби обурив не тільки цивільних.

"Телеграф" розповість, хто такий Насіров, у якій справі фігурує і чому навколо його ім'я так багато скандалів. Зауважимо, що розслідування його справи почали ще у 2019 році і вона й досі не закрита.

Що відомо про Насирова

Народився у Чернігові у 1979 році. Навчався у кількох вишах за економічними спеціальностями. Політичну кар'єру Насіров розпочав у 2014 році. До цього він працював у сфері фінансових послуг.

З 2015 року Насіров став нардепом від "Блоку Петра Порошенка" у Верховній Раді, а з 5 травня 2015 року його обрали на посаду голови Державної фіскальної служби України. Вже у 2017 почали розслідування справи Насірова.

Роман Насіров

Справа Насірова

Розслідування справи Насірова почалось ще у 2017 році. Його звинувачували у причетності до "газової справи" бізнесмена Олександра Онищенка, у якій він видав незаконний наказ про відтермінування рентної плати за користування надрами. Внаслідок цього держава зазнала близько 2 млрд грн збитків.

У 2018 Насірова звільнили з посади голови Державної фіскальної служби України. Але у 2020 році Романа Насірова поновили на посаді голови ДФС. Вже у 2022 році Насірову повідомили про нову підозру.

За даними слідства він за допомогою свого радника протягом 2015-2016 років отримав на свою користь і на користь третіх осіб понад 722 млн грн неправомірної вигоди за забезпечення відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам понад 3,2 млрд грн. Згодом Насірову обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком з альтернативою внесення 523,2 млн грн застави.

У 2025 стало відомо, що Насіров хоче добровільно мобілізуватись до ЗСУ. Але це рішення було скасовано, навіть попри те, що у 2026 році закінчується строк давності у справі Насірова. У майбутньому це може бути підставою для звільнення його та інших фігурантів справи від кримінальної відповідальності.

Насіров і картата ковдра

Під час перших слухань справи Насіров мав проблеми зі здоров'ям, які різко з'явились після вручення підозри у лікарні "Феофанія". Фігурант кілька разів прибував до суду на каталках та вритий картатою ковдрою. Такі дії неабияк розвеселили суспільство і цю ковдру Насірову згадують і досі.

Насіров і картата ковдра

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