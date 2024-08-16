Имеет птицефабрику в Крыму: где сейчас и как выглядит жена предателя Украины Олега Царева Лариса (фото)

Жена Олега Царева, как и ее муж, поддерживает войну против Украины

Олег Царев — бывший народный депутат Украины, пророссийский политик, сепаратист и коллаборант с Россией, недвижимость которого была арестована в феврале 2023 года. О его личной жизни известно достаточно мало, однако в СМИ есть информация о жене Царева.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас находится супруга предателя Олега Царева и как она выглядит.

Познакомился Олег Царев с будущей супругой на работе в банке. Она помогла ему верно заполнить документы. Впоследствии Олег Царев нанял ее на работу в качестве бухгалтера. Позже пара начала жить вместе, а потом вышла замуж. У супругов родилось четверо детей — сын Максим (1995 г. р.), дочь Ольга (1999 г. р.), дочь Екатерина (2003 г. р.) и сын Игорь (2008 г. р.).

Во время политической деятельности Олега Царева его жена оставалась в тени мужа. Она редко появлялась на публике и не давала интервью. Известно, что в 2014 году она пыталась получить шенгенскую визу, обратившись в консульство Словакии. Также Лариса Царева в 2016 году получила птицефабрику Бахматюка в Крыму. Это для нее была новая площадка для инвестирования.

Где сейчас Лариса Царева

После 2014 семья Царевых поселилась в Крыму. Его жена находится вместе с ним. Они активно поддерживают Россию и войну, которую она ведет против Украины.

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