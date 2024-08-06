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Чутки про смерть і порівняння з Сонею Морозюк: де зараз колишня дружина Януковича Людмила та що про неї відомо

Автор
Наталія Дума Наталія Дума
Дата публікації
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Людмилі Янукович зараз 74 роки Новина оновлена 06 серпня 2024, 14:28
Людмилі Янукович зараз 74 роки. Фото Колаж Телеграфу

Віктор Янукович не мешкає разом із дружиною, за даними джерел

Людмила Олександрівна Янукович, дружина експрезидента України Віктора Януковича, з моменту втечі її чоловіка з України у 2014 році веде в основному приватне життя. Її місцезнаходження та діяльність протягом останніх років залишаються маловідомими для громадськості.

Януковича Людмила неодноразово ставала героїнею відомих та гучних мемів. Про неї часто ширилися різні чутки у ЗМІ. Людмила Янукович веде життя, яке значно відрізняється від тих років, коли її чоловік обіймав пост президента України. "Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз колишня перша леді.

Одружилися Віктор та Людмила у 1972-му році. Після одруження вона переїхала у Київ і спробувала себе в ролі публічної особистості. У травні 2010 її навіть внесли до членів клубу українських інтелектуалів і аристократів "Інтелігент". Згодом стало відомо про зради Януковича дружині і про те, що подружжя не мешкає разом.

Віктор Янукович і Людмила Янукович
Фото: inshe.tv
Весілля Януковича

У січні 2023 року почала ширитися в мережі новина про те, що Людмила Янукович померла. Її розповсюдив Володимир Петров, політтехнолог офісу Президента. Підтверджень цієї новини не було, а наступного дня юристи Януковича назвали це "чорним піаром" і запевнили, що експерша леді жива.

Де зараз Людмила Янукович

Як повідомляє видання Obozrevatel, коли Віктор Янукович втік до Росії у 2014 році, його дружина відправилася у Крим. Згідно з інформацією різних джерел, вона мешкає в селищі Відрадне, де чоловік придбав їй нерухомість. На півострові вона володіє кількома продуктовими магазинами.

Меми з Людмилою Янукович

Найвідомішими мемами стали "батя, я стараюсь" та "наколоті апельсинки". Це цитати з її інтерв’ю та промови.

У 2023 році став популярним мем, де Людмилу Янукович порівняли з Сонею Морозюк. Коли екснаречена Гринкевича кинула свого коханого після оголошення йому підозри ДБР, колишню першу леді почали вважати прикладом вірності. "Вона свого не кинула", жартували в мережі.

мем з людою янукович

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядав Олексій Арестович у дитинстві. Ми зібрали для вас архівні фото скандального ексрадника Офісу президента.

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#Віктор Янукович #Людмила Янукович #Мем