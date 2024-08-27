Три українські фрази замість "опять двадцать пять: як натякнути на набридливе повторення

Замість російського "опять двадцать пять" маємо цілий букет колоритних українських виразів

Кожен з нас хоч раз опинявся в ситуації, коли розмова ходить колами. І тут так і кортить сказати "опять двадцать пять". Цей загадковий вислів прийшов до нас ще з радянських часів. Хоч він і не суто український, але прижився в нашій мові, як петрушка в городі.

Але ж ми не хочемо засмічувати нашу мову русизмами? На щастя, українська багата на колоритні вирази, які не лише замінять набридле "знову", але й додадуть вашій мові соковитості та характеру.

"Знов за рибу гроші"

Означає "знов те саме". Вживається, коли хтось знову повертається до проблеми/питання, яке вже вирішене, закрите. Ось вам і готовий вислів для ситуації, коли хтось завів стару пісню.

"Ту саму тетерю на вечерю"

Тетеря — це не лише птаха, а й козацька страва з борошна. Їсти її щовечора — справжня мука. Як і слухати одне й те саме від співрозмовника.

"І знову про корову"

Коли ваш співрозмовник, як та корова, жує стару тему, цей вираз якраз до речі. Він влучно описує ситуацію, коли людина постійно повертається до одного й того ж питання, попри те, що воно вже обговорювалося раніше.

Варто зазначити, що більшість цих виразів мають негативне емоційне забарвлення. Їх здебільшого вживають у ситуаціях, коли щось дратує, тому в офіційному мовленні краще утриматися від таких фраз.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно сказати "суета" українською. Для цього слова також маємо синоніми та фразеологізми.