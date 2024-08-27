Три украинских фразы вместо "опять двадцать пять": как намекнуть на надоедливые повторы

Вместо российского "опять двадцать пять" есть целый букет колоритных украинских выражений

Каждый из нас хоть раз оказывался в ситуации, когда разговор ходит по кругам. И тут так и не терпится сказать "опять двадцать пять". Это загадочное изречение пришло к нам еще с советских времен. Хоть оно и не сугубо украинское, но прижилось в нашем языке, как петрушка в огороде.

Но ведь мы не хотим засорять наш язык русизмами? К счастью, украинский богат колоритными выражениями, которые не только заменят надоевшее "опять", но и придадут вашей речи сочность и характер.

"Знов за рибу гроші"

Значит "снова то же самое". Применяется, когда кто-то снова возвращается к проблеме/вопросу, который уже решен, закрыт. Вот вам и готовое изречение для ситуации, когда кто-то завел старую песню.

"Ту саму тетерю на вечерю"

Тетеря – это не только птица, но и казацкое блюдо из муки. Есть его каждый вечер — настоящее мучение. Как и слушать одно и то же от собеседника.

"І знову про корову"

Когда ваш собеседник, как корова, жует старую тему, это выражение как раз кстати. Он точно описывает ситуацию, когда человек постоянно возвращается к одному и тому же вопросу, несмотря на то, что он уже обсуждался ранее.

Следует отметить, что большинство этих выражений имеют отрицательную эмоциональную окраску. Их в основном употребляют в ситуациях, когда что-то раздражает, поэтому в официальной речи лучше воздержаться от таких фраз.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно сказать "суета" на украинском языке. Для этого слова также есть синонимы и фразеологизмы.