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Три украинских фразы вместо "опять двадцать пять": как намекнуть на надоедливые повторы

Автор
Катерина Шполянская
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Аутентичные фразы для тех, кто "заезжает по кругу"
Аутентичные фразы для тех, кто "заезжает по кругу". Фото freepik.com

Вместо российского "опять двадцать пять" есть целый букет колоритных украинских выражений

Каждый из нас хоть раз оказывался в ситуации, когда разговор ходит по кругам. И тут так и не терпится сказать "опять двадцать пять". Это загадочное изречение пришло к нам еще с советских времен. Хоть оно и не сугубо украинское, но прижилось в нашем языке, как петрушка в огороде.

Но ведь мы не хотим засорять наш язык русизмами? К счастью, украинский богат колоритными выражениями, которые не только заменят надоевшее "опять", но и придадут вашей речи сочность и характер.

"Знов за рибу гроші"

Значит "снова то же самое". Применяется, когда кто-то снова возвращается к проблеме/вопросу, который уже решен, закрыт. Вот вам и готовое изречение для ситуации, когда кто-то завел старую песню.

"Ту саму тетерю на вечерю"

Тетеря – это не только птица, но и казацкое блюдо из муки. Есть его каждый вечер — настоящее мучение. Как и слушать одно и то же от собеседника.

"І знову про корову"

Когда ваш собеседник, как корова, жует старую тему, это выражение как раз кстати. Он точно описывает ситуацию, когда человек постоянно возвращается к одному и тому же вопросу, несмотря на то, что он уже обсуждался ранее.

Следует отметить, что большинство этих выражений имеют отрицательную эмоциональную окраску. Их в основном употребляют в ситуациях, когда что-то раздражает, поэтому в официальной речи лучше воздержаться от таких фраз.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно сказать "суета" на украинском языке. Для этого слова также есть синонимы и фразеологизмы.

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