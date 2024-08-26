Рус

Багато хто й досі не знає цього слова: що означає ластивиння українською

Автор
Катерина Шполянська Катерина Шполянська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Походження та значення цього слова
Походження та значення цього слова. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

До чого тут ластівки

Українська мова багата на красиві та цікаві слова. Одне з таких — "ластовиння". Але що ж воно означає?

Чи пов'язане воно з ластами для плавання або, можливо, це помилка у слові "листування"? Насправді відповідь криється у весняних птахах та народних віруваннях.

Що таке ластовиння

Ластовиння — це ніщо інше, як "веснушки" (рос.), ті самі маленькі коричневі плямки на шкірі, які з'являються у деяких людей. Цікаво, що назва цього явища дійсно пов'язана з птахами, а саме — з ластівками.

У давнину люди помітили цікаву закономірність: коли на небі з'являлися перші ластівки, приходила справжня весна. А разом з весною у деяких людей проявлялися і веснянки на обличчі та тілі. Звідси та пішла назва "ластовиння".

Народні вірування додали цьому явищу містичного забарвлення. Вважалося, що ластовиння з'являється у тих дітей, які руйнують гнізда ластівок. Можливо, це був спосіб застерегти дітей від шкоди природі, використовуючи страх перед появою плям на шкірі.

Цікавий факт: в однині це слово звучить як "ластовинка". Тож якщо ви хочете сказати про одну веснянку, то правильно буде назвати її саме так.

Наступного разу, коли ви побачите людину з веснянками, згадайте це чарівне українське слово — ластовиння. І можливо, ви почуєте у ньому відлуння весняного щебету ластівок.

Раніше "Телеграф" розповідав про 8 колоритних фразеологізмів, щоб влучно описати посередність. Російське "ни риба ни мясо" модна перекласти дуже смачно.

Теги:
#Українська мова #Правила #Мова