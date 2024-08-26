Багато хто й досі не знає цього слова: що означає ластивиння українською

До чого тут ластівки

Українська мова багата на красиві та цікаві слова. Одне з таких — "ластовиння". Але що ж воно означає?

Чи пов'язане воно з ластами для плавання або, можливо, це помилка у слові "листування"? Насправді відповідь криється у весняних птахах та народних віруваннях.

Що таке ластовиння

Ластовиння — це ніщо інше, як "веснушки" (рос.), ті самі маленькі коричневі плямки на шкірі, які з'являються у деяких людей. Цікаво, що назва цього явища дійсно пов'язана з птахами, а саме — з ластівками.

У давнину люди помітили цікаву закономірність: коли на небі з'являлися перші ластівки, приходила справжня весна. А разом з весною у деяких людей проявлялися і веснянки на обличчі та тілі. Звідси та пішла назва "ластовиння".

Народні вірування додали цьому явищу містичного забарвлення. Вважалося, що ластовиння з'являється у тих дітей, які руйнують гнізда ластівок. Можливо, це був спосіб застерегти дітей від шкоди природі, використовуючи страх перед появою плям на шкірі.

Цікавий факт: в однині це слово звучить як "ластовинка". Тож якщо ви хочете сказати про одну веснянку, то правильно буде назвати її саме так.

Наступного разу, коли ви побачите людину з веснянками, згадайте це чарівне українське слово — ластовиння. І можливо, ви почуєте у ньому відлуння весняного щебету ластівок.

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