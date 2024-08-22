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Як правильно сказати "суета" українською: синоніми та фразеологізми

Автор
Катерина Шполянська Катерина Шполянська
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Як правильно передати поняття "суета" українською
Як правильно передати поняття "суета" українською. Фото shutterstock.com

Наша мова багата на слова, які точно передають різні відтінки цього слова

У сучасному житті ми часто стикаємося з поняттям, яке російською мовою називають "суета". Але як правильно передати його українською, зберігаючи значення та уникаючи калькування?

Хоча "суєта" і зафіксоване в українських словниках. Однак його вживання обмежене більш книжним стилем. СУМ пояснює це слово, як те, що не становить справжньої цінності, що-небудь мізерне, неважливе; марність.

Основні відповідники

Метушня – це найближчий і найчастіше вживаний відповідник слова "суета" в українській мові. "Метушня" означає безладний рух, заклопотаність, поспіх. Приклад: "У передсвяткові дні на вулицях міста панувала справжня метушня".

Клопіт – цей варіант підкреслює заклопотаність, турботи, які супроводжують певну діяльність. Приклад: "Весь день пройшов у клопотах про підготовку до візиту гостей".

Контекстуальні варіанти перекладу

Залежно від контексту, можна використовувати й інші слова та вирази. Уникнення звичних кальок допоможе зберегти виразність мовлення.

Біганина – підходить, коли йдеться про постійні переміщення, пов'язані з вирішенням справ. Приклад: "Ця біганина по інстанціях забрала в нього цілий тиждень".

Колотнеча – означає безлад, метушню, часто з відтінком суперечок чи конфліктів. Приклад: "У офісі знову зчинилася колотнеча через нові розпорядження керівництва".

Фразеологізми та описові конструкції

Іноді для точної передачі змісту може знадобитися описовий переклад або фразеологізм:

  • "Як муха в окропі" — про постійну зайнятість, метушню.
  • "Носитися як курка з яйцем" — про надмірну метушню навколо чогось.
  • "Гайнування часу" — коли йдеться про безглузду діяльність.

Отже, перекладаючи слово "суета" українською, найчастіше говорять про "метушню" або "клопіт". Однак залежно від контексту можна обрати й інші варіанти.

Раніше телеграф розповідав, як правильно сказати "отзывчивый" українською. Для цього слова є аж десять синонімів.

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