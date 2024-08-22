Як правильно сказати "суета" українською: синоніми та фразеологізми
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Наша мова багата на слова, які точно передають різні відтінки цього слова
У сучасному житті ми часто стикаємося з поняттям, яке російською мовою називають "суета". Але як правильно передати його українською, зберігаючи значення та уникаючи калькування?
Хоча "суєта" і зафіксоване в українських словниках. Однак його вживання обмежене більш книжним стилем. СУМ пояснює це слово, як те, що не становить справжньої цінності, що-небудь мізерне, неважливе; марність.
Основні відповідники
Метушня – це найближчий і найчастіше вживаний відповідник слова "суета" в українській мові. "Метушня" означає безладний рух, заклопотаність, поспіх. Приклад: "У передсвяткові дні на вулицях міста панувала справжня метушня".
Клопіт – цей варіант підкреслює заклопотаність, турботи, які супроводжують певну діяльність. Приклад: "Весь день пройшов у клопотах про підготовку до візиту гостей".
Контекстуальні варіанти перекладу
Залежно від контексту, можна використовувати й інші слова та вирази. Уникнення звичних кальок допоможе зберегти виразність мовлення.
Біганина – підходить, коли йдеться про постійні переміщення, пов'язані з вирішенням справ. Приклад: "Ця біганина по інстанціях забрала в нього цілий тиждень".
Колотнеча – означає безлад, метушню, часто з відтінком суперечок чи конфліктів. Приклад: "У офісі знову зчинилася колотнеча через нові розпорядження керівництва".
Фразеологізми та описові конструкції
Іноді для точної передачі змісту може знадобитися описовий переклад або фразеологізм:
- "Як муха в окропі" — про постійну зайнятість, метушню.
- "Носитися як курка з яйцем" — про надмірну метушню навколо чогось.
- "Гайнування часу" — коли йдеться про безглузду діяльність.
Отже, перекладаючи слово "суета" українською, найчастіше говорять про "метушню" або "клопіт". Однак залежно від контексту можна обрати й інші варіанти.
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