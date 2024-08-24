"Благополуччя" навіть не звучить: вчимося правильно бажати найкращого українською

Українська має власні, більш автентичні відповідники

Часто, бажаючи комусь найкращого, ми використовуємо слово "благополуччя". Проте чи справді це слово є питомо українським?

Хоча слово "благополуччя" і є в Академічному тлумачному словнику української мови (СУМ), воно насправді є калькою з російської. Російське "благополучие" складається з "благо" і "получать", що в дослівному перекладі звучало б як "благоотримання".

Які є українські відповідники?

Замість "благополуччя" краще вживати такі слова:

Добробут. Достаток. Гаразд (або гаразди). Щастя (як варіант).

Цікаво, що "добробут" складається з двох українських слів — "добро" і "бути", що точніше передає суть поняття.

Приклади вживання:

"Жили ми при достатку, всього було доволі",

"Сердечно бажаю Вам здоров'я та всякого гаразду".

Також замість "соціальне благополуччя" краще сказати "соціальний добробут", "емоційне благополуччя" можна замінити на "емоційний добробут".

Отже, бажаючи рідним та близьким всього найкращого, використовуйте слова "добробут", "достаток" чи "щастя". Нехай у них будуть всілякі гаразди, а ваша мова стане ще більш вишуканою та правильною.

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