Не тільки повітряна: як правильно перекласти слово "тревога" українською залежно від контексту
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Слово "тривога" в українській має глибше значення, ніж просто переклад російського відповідника
Українська мова багата та самобутня, але через історичні обставини в неї проникло чимало русизмів — слів та виразів, запозичених з російської мови. Одним з таких прикладів є слово "тревога", яке зараз, на жаль, часто можна почути в повсякденному мовленні українців.
В українській мові правильним відповідником російського слова "тревога" є "тривога". Це слово походить від праслов'янського кореня і має спільне походження з "тривати", "тривалий".
Значення слова "тривога"
Згідно з тлумачним словником української мови, "тривога" має кілька основних значень, а отже, слово має і кілька синонімів:
Емоційний стан:
- Неспокій, збентеження, викликані побоюванням або страхом.
- Хвилювання, що порушують душевний спокій.
Фізичний стан:
- Метушня, шарпанина, переполох.
Сигнал небезпеки:
- Стан, що вимагає активних дій; загроза, небезпека.
- Умовний сигнал, що сповіщає про небезпеку або бій.
Чому "тривога", а не "тревога"?
Збереження кореня "трив-" є природним для української мови. Слово "тривога" пов'язане з дієсловом "тривати" (продовжуватися, бути в напруженому стані), що точніше передає суть поняття. "Тривога" зафіксована в усіх авторитетних словниках української мови, тоді як "тревога" вважається ненормативним вживанням.
Від кореня "трив-" в українській мові утворено багато слів:
- тривожний,
- тривожитися,
- стривожений,
- тривалий,
- тривкий.
Усі вони пишуться через "и", що підтверджує правильність вживання слова "тривога". В умовах сьогодення слово "тривога" набуло додаткової актуальності, особливо у значенні "повітряна тривога".
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