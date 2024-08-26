Не тільки повітряна: як правильно перекласти слово "тревога" українською залежно від контексту

Слово "тривога" в українській має глибше значення, ніж просто переклад російського відповідника

Українська мова багата та самобутня, але через історичні обставини в неї проникло чимало русизмів — слів та виразів, запозичених з російської мови. Одним з таких прикладів є слово "тревога", яке зараз, на жаль, часто можна почути в повсякденному мовленні українців.

В українській мові правильним відповідником російського слова "тревога" є "тривога". Це слово походить від праслов'янського кореня і має спільне походження з "тривати", "тривалий".

Значення слова "тривога"

Згідно з тлумачним словником української мови, "тривога" має кілька основних значень, а отже, слово має і кілька синонімів:

Емоційний стан:

Неспокій, збентеження, викликані побоюванням або страхом.

Хвилювання, що порушують душевний спокій.

Фізичний стан:

Метушня, шарпанина, переполох.

Сигнал небезпеки:

Стан, що вимагає активних дій; загроза, небезпека.

Умовний сигнал, що сповіщає про небезпеку або бій.

Чому "тривога", а не "тревога"?

Збереження кореня "трив-" є природним для української мови. Слово "тривога" пов'язане з дієсловом "тривати" (продовжуватися, бути в напруженому стані), що точніше передає суть поняття. "Тривога" зафіксована в усіх авторитетних словниках української мови, тоді як "тревога" вважається ненормативним вживанням.

Від кореня "трив-" в українській мові утворено багато слів:

тривожний,

тривожитися,

стривожений,

тривалий,

тривкий.

Усі вони пишуться через "и", що підтверджує правильність вживання слова "тривога". В умовах сьогодення слово "тривога" набуло додаткової актуальності, особливо у значенні "повітряна тривога".

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