Як правильно називати "кладовку" українською: таких варіантів ви могли й не чути

Як українською правильно називати "кладовку" та які слова можуть замінити це російське запозичення.

У нашому повсякденному житті ми часто використовуємо слова та вирази, які, на жаль, є калькою з російської мови. Ця звичка, що формувалася роками, призвела до засмічення нашої побутової мови суржиком та русизмами.

Проте українська мова надзвичайно багата на колоритні та влучні слова, які можуть замінити ці запозичення. Маємо такі й для російського "кладовка". Це невелике приміщення, призначене для зберігання різних речей, продуктів тощо.

Як українською називається "кладовка"

Як зазначає Вікторія Хмельницька, акторка дубляжу, телеведуча та тренерка з усного мовлення, в українській мові є чимало гарних відповідників. А ось як їх пояснює тлумачний словник:

Комора – приміщення в житловому будинку, де тримають продукти, хатні речі тощо.

Комірка – зменшувальна форма до комори.

Комірчина – зменшувальна форма до комірки.

Закапелок – невелике, тісне приміщення, маленька прибудова до чого-небудь.

Сховок – потаємне місце, де що-небудь ховають, зберігають.

Закомірок – те саме, що й закапелок.

Ці слова чудово описують місце, де ми зберігаємо різноманітні речі – від консервації до старого одягу. Звісно, змінювати звички нелегко, але починати можна з малого. Спробуйте щодня замінювати одне звичне русифіковане слово на його український відповідник. З часом ви помітите, як ваша мова стане чистішою та багатшою.

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