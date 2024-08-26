"Сутки" – це русизм: як правильно говорити по цей проміжок часу українською

Звертайте увагу на вживання цього слова в українській літературі

У повсякденному мовленні багато українців досі вживають русизм "сутки". Проте правильний український відповідник цього слова — "доба".

Слово "доба" гармонійно вписується у фонетичну структуру української мови. Тлумачний словник подає його, як проміжок часу, протягом якого Земля робить один оберт навколо своєї осі; тобто день і ніч.

Також доба може вживатися як синонім до слова "пора" – тобто визначений строк, слушний час, сприятливий момент для звершення чогось, виконання якої-небудь дії. Або ж це може бути період, пов'язаний з якою-небудь подією, явищем. А також тривалий проміжок часу, який виділяють за яким-небудь характерним явищем, подією; епоха. Наприклад, "золота доба" в літературі, доба палеоліту.

Як правильно вживати слово "доба"

Як правильно вживати слово "доба"

Вимірювання часу: "Подорож триватиме три доби" (не "троє суток"). У множині: "За останні кілька діб" (не "за останні кілька суток"). У сталих виразах: "Цілодобово" (не "цілі сутки" чи "круглодобово").

В цьому контексті "доба" чітко вказує на 24 години, що робить вислови зрозумілішими й точнішими. Отже, запам'ятаймо: в українській мові правильно говорити і писати "доба", а не "сутки".

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