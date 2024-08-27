Не тільки "спека": як влучно називати цю погоду українською

Розширюйте свій кругозір

В українській мові є безліч слів, до яких можна дібрати синоніми та розширити свій словниковий запас. Наприклад, "спека", окрім гарячого, дуже нагрітого повітря, також має замінники.

Педагогиня та блогерка Лара Чемерис навела приклади, як ще можна замінити "спека". Всі слова між собою різні.

Які синоніми є у слова "спека"

парня;

вар;

жар;

спекота;

духота;

пекло.

Їх можна використовувати так:

"В різні пори року температура не стоїть на місці: влітку — пекло, взимку — холодно.";

"Спека та духота відбирали у людей останні сили.";

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як ще можна красиво назвати "туалет" українською мовою. Це слово прийшло до нас зі французької мови, тому не є калькою з російської.

Раніше ми також писали, як можна описати "капюшон" українською мовою, хоча вживання цього слова не є помилкою, адже воно запозичене. Серед замінників можна зустріти — "відлога" чи "затула".