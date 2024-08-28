Как правильно называть "кладовку" на украинском: таких вариантов вы могли и не слышать

Как на украинском правильно называть "кладовку" и какие слова могут заменить это российское заимствование.

В нашей повседневной жизни мы часто используем слова и выражения, которые, к сожалению, являются калькой с русского языка. Эта привычка, формировавшаяся годами, привела к засорению нашей бытовой речи суржиком и русизмами.

Однако украинский язык чрезвычайно богат колоритными и точными словами, которые могут заменить эти заимствования. Есть такие и для русского "кладовка". Это небольшое помещение, предназначенное для хранения разных вещей, продуктов и т.п.

Как на украинском называется "кладовка"

Как отмечает Виктория Хмельницкая, актриса дубляжа, телеведущая и тренер по устной речи, в украинском языке есть немало хороших ответчиков. А вот как их объясняет толковый словарь:

Комора – помещение в жилом доме, где держат продукты, домашние вещи и т.д.

Комірка – уменьшительная форма к "комора".

Комірчина – уменьшительная форма к "комірка".

Закапелок – небольшое, тесное помещение, маленькая пристройка к чему-нибудь.

Сховок – сокровенное место, где что-нибудь хоронят, хранят.

Закомірок – то же, что и закапелок.

Эти слова прекрасно описывают место, где мы храним разные вещи – от консервации до старой одежды. Конечно, менять привычки нелегко, но начинать можно с малого. Попробуйте ежедневно заменять одно привычное русифицированное слово на его украинский аналог. Со временем вы заметите, как ваша речь станет чище и богаче.

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