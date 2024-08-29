Ви могли цього не знати: як сказати українською мовою "востребованный"

Вивчайте українську мову

Чимало людей, які переходять у спілкуванні з російської на українську вживають багато русизмів. Варто їх позбутися зі свого мовлення, адже існують красиві українські слова, які звучать значно краще.

Зокрема, існує слово російського походження "востребованный", який часто можна почути в суспільстві. Мовознавець Олександр Авраменко розповів, яким українським відповідником його замінити.

Як сказати українською "востребованный"

Замість російського слова "востребованный", яке ще досі вживають, краще використати українське. Ви могли його забути або й зовсім не знати. Йдеться про слово "затребуваний" або "запитаний". Тобто, той, що має попит. Наприклад, затребуваний товар, затребувана співачка, затребувана професія.

До того ж замість "затребуваний" можна вжити слово "потрібний", "популярний", "той, що має попит". Це будуть також коректні варіанти.

Раніше "Телеграф" писав, яким українським словом замінити російське "потєряйся", що означає "зникни". Ми зробили добірку жартівливих висловів, як пояснити людині, щоб вона вже йшла.