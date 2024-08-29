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Як українською сказати "предвкушение", коли говоримо про радісне очікування

Автор
Катерина Шполянська
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Українські слова замість "предвкушение"
Українські слова замість "предвкушение". Фото Згенеровано ШІ, freepik

Ці слова збагатять ваш словниковий запас

Українська мова — це справжня скарбниця виразності, що дозволяє нам точно передати найрізноманітніші емоції. Смуток, збентеження, тривога, — ці почуття знайомі кожному.

Але чи задумувалися ви, як описати той особливий стан в очікуванні на щось приємне? Це почуття, яке наповнює нас радісним хвилюванням, може мати кілька цікавих українських відповідників.

Для тих, хто довго спілкувався російською, це й стан можна передати словом "предвкушение". Проте, не всі знають, як правильно перекласти його українською.

Як перекласти "предвкушение" українською

На думку професора, доктора філологічних наук Олександра Пономарева, найбільш влучним варіантом є слово "передчуття". Однак, це слово може відображати не лише очікування приємного, а й неприємного, а також прояв інтуїції.

Якщо ж ми говоримо про конкретне очікування чогось приємного, то тут доречно вжити слово "передсмак". Проте маємо й кілька інших слів, які передають це трепетне очікування. Серед них:

  • передчування — неясне відчування того, що може відбутися, настати.;
  • пречуття — інтуїтивне відчуття, що може бути як позитивним, так і негативним;
  • прочуття — відчуття, що виникає перед важливими подіями;
  • почування — більш поетичний варіант, що підкреслює емоційний аспект.

Ці слова дозволяють нам описати стан людини в момент, коли вона очікує на щось приємне, і кожне з них має свій унікальний відтінок значення. Тепер у вас є кілька варіантів на вибір, а від російського "предвкушенія" варто відмовитися.

Раніше "Телеграф" розповідав, як передати українською поняття "головокружіння". Адже це – пряме запозичення з російської.

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