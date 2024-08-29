Вы могли этого не знать: как сказать на украинском языке "востребованный"

Учите украинский язык

Многие люди, которые переходят в общении с русского на украинский, употребляют много русизмов. Стоит их избавиться в своей речи, ведь существуют красивые украинские слова, которые звучат гораздо лучше.

В частности, существует слово российского происхождения "востребованный", которое часто можно услышать в обществе. Языковед Александр Авраменко рассказал, каким украинским аналогом его заменить.

Как сказать на украинском "востребованный"

Вместо российского слова "востребованный", которое до сих пор употребляют, лучше использовать украинское. Вы могли его забыть или совсем не знать. Речь идет о слове "затребуваний" или "запитаний". То есть, имеющий спрос. К примеру, затребуваний товар, затребувана співачка, затребувана професія.

К тому же вместо "востребованный" можно употребить слово "потрібний", "популярний", "той, що має попит". Это будут также корректные варианты.

Ранее "Телеграф" писал, каким украинским словом заменить русское "потеряйся", что означает "исчезни". Мы сделали подборку шутливых изречений, как объяснить человеку, чтобы он уже шел.