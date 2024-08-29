Ніякого російського "потєряйся": як українською влучно замінити це слово

Не тільки "топай звідси"

В українській мові існує багато відповідників популярним російським словам та висловами. Так, солов'їною сказати "потєряйся" можна з десятьма різними способами.

"Телеграф" зібрав найкрасномовніші вислови за допомогою, яких культурно та гарно можна натякнути людині, що її не хочуть тут бачити або їй вже час.

Як українською сказати "потєряйся":

Бачиш двері? Мацай клямку

Щічки дуєм і пиз*єм

Чухай ногу об дорогу

Топай звідси

На раз зібрався, на два — з'ї**вся

Шапка — двері — калідор

Бери печенько і йди потихеньку

Береш паличку маленьку і пиз**єш потихеньку

Труси надів і полетів

Спердалай! (польською — Ред.)

Бери сандалі, пиз**й подалі.

Валькуй городами

Цілуйте тата в коліщата

Там ваша шляпа, а отам — наші двері

Вйо**й, бо дощ

Шапку знайшов і на**й пішов

Вишманделюйся!

Топай з пляжу без панамки

Хто із торбой, хто з мішком — всі пизд**те пішком.

Черевик на патик — і на вихід.

Крути ноги — роби вітер.

Нагадаємо, що в українській немає слова "співпадіння". Це калька з російської, яка міцно увійшла в повсякденне мовлення багатьох українців. Проте її легко можна замінити.

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