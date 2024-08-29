Ніякого російського "потєряйся": як українською влучно замінити це слово
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Не тільки "топай звідси"
В українській мові існує багато відповідників популярним російським словам та висловами. Так, солов'їною сказати "потєряйся" можна з десятьма різними способами.
"Телеграф" зібрав найкрасномовніші вислови за допомогою, яких культурно та гарно можна натякнути людині, що її не хочуть тут бачити або їй вже час.
Як українською сказати "потєряйся":
- Бачиш двері? Мацай клямку
- Щічки дуєм і пиз*єм
- Чухай ногу об дорогу
- Топай звідси
- На раз зібрався, на два — з'ї**вся
- Шапка — двері — калідор
- Бери печенько і йди потихеньку
- Береш паличку маленьку і пиз**єш потихеньку
- Труси надів і полетів
- Спердалай! (польською — Ред.)
- Бери сандалі, пиз**й подалі.
- Валькуй городами
- Цілуйте тата в коліщата
- Там ваша шляпа, а отам — наші двері
- Вйо**й, бо дощ
- Шапку знайшов і на**й пішов
- Вишманделюйся!
- Топай з пляжу без панамки
- Хто із торбой, хто з мішком — всі пизд**те пішком.
- Черевик на патик — і на вихід.
- Крути ноги — роби вітер.
Нагадаємо, що в українській немає слова "співпадіння". Це калька з російської, яка міцно увійшла в повсякденне мовлення багатьох українців. Проте її легко можна замінити.
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