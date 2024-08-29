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Ніякого російського "потєряйся": як українською влучно замінити це слово

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Українець Новина оновлена 29 серпня 2024, 12:46
Українець. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Не тільки "топай звідси"

В українській мові існує багато відповідників популярним російським словам та висловами. Так, солов'їною сказати "потєряйся" можна з десятьма різними способами.

"Телеграф" зібрав найкрасномовніші вислови за допомогою, яких культурно та гарно можна натякнути людині, що її не хочуть тут бачити або їй вже час.

Як українською сказати "потєряйся":

  • Бачиш двері? Мацай клямку
  • Щічки дуєм і пиз*єм
  • Чухай ногу об дорогу
  • Топай звідси
  • На раз зібрався, на два — з'ї**вся
  • Шапка — двері — калідор
  • Бери печенько і йди потихеньку
  • Береш паличку маленьку і пиз**єш потихеньку
  • Труси надів і полетів
  • Спердалай! (польською — Ред.)
  • Бери сандалі, пиз**й подалі.
  • Валькуй городами
  • Цілуйте тата в коліщата
  • Там ваша шляпа, а отам — наші двері
  • Вйо**й, бо дощ
  • Шапку знайшов і на**й пішов
  • Вишманделюйся!
  • Топай з пляжу без панамки
  • Хто із торбой, хто з мішком — всі пизд**те пішком.
  • Черевик на патик — і на вихід.
  • Крути ноги — роби вітер.

Нагадаємо, що в українській немає слова "співпадіння". Це калька з російської, яка міцно увійшла в повсякденне мовлення багатьох українців. Проте її легко можна замінити.

Раніше "Телеграф" розповідав, що означає українське слово "Стожари" і чому навіть одну з фірм соняшникової олії так назвали.

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#Українська мова #Як правильно