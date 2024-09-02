Українською, по-українськи чи по-українському? Мовознавець розказав, як правильно

Фахівець дав відповідь на одне з найпоширеніших питань

Як правильно говорити "по-українськи", "українською" чи чи "по-українському". Це одне із найчастіших запитань, яке виникає у тих, хто вивчає українську мову.

Відомий викладач і мовознавець Олександр Авраменко дав відповідь. Про те, як слід правильно говорити, він розповів в ефірі "Сніданку з 1+1".

"Одне із найпоширеніших питань, яке ви ставите, таке — чи правильно сказати: говорити по-українськи? Відповідаю: так, правильно, але це рідковживаний варіант.", — зазначив він.

Але він зазначив, що краще сказати: "говорити по-українському". Але і ця форма не ідеальна. Найбільш органічний і поширений варіант — "говорити українською".

"Раджу віддавати перевагу саме цьому варіанту (говорити українською), він найбільш органічний, природній. І в жодному разі не кажіть — на українській мові", — додав Авраменко.

Він зауважив, що усі три варіанти правильні.

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