Багато Побєд і один Переможець: скільки українців є носіями тріумфальних прізвищ

Деякі з прізвищ походять з праслов'янської мови

В Україні чимало прізвищ, поява яких пов’язана з родом занять пращурів або їх походженням. Проте є й такі, які виникли від інших факторів, наприклад, поведінкових.

Так, раніше ми розповідали скільки в Україні Зради. Мова, звісно, не про ворогів-зрадників, а про прізвища. Сьогодні пропонуємо дізнатися, чи є в країні Перемога.

Поверхневий пошук в мережі позитивних результатів не дав, проте є Переможець. Станом на 2013 рік, згідно з даними у відкритих реєстрах, в Україні був один Переможець. Це чоловік на ім’я Олег, який проживав на території Олександрії Кіровоградської області.

Водночас ми дізналися, що в Україні, станом на 2013 рік, проживало, щонайменше, 72 Побєди. Найбільша кількість людей з таким прізвищем була зареєстрована у Семенівському районі Полтавської області.

Крім того, проживають в Україні і Побіди. Побіда — застаріле слово на позначення перемоги, що походить ще з праслов’янських часів. Станом на 2013 рік в Україні проживали 13 Побід. Всі у вже згадуваному Семенівському районі Полтавської області.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, які прізвища мали ті, хто споконвіку боровся за незалежність України.