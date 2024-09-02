Це слово всі чули, але мало хто пригадає одразу: як українською буде "крижовнік"

Зробіть вибір на користь української мови

Ця ягода з приємним кислуватим смаком не має великої популярності серед садівників, а дарма. Можливо, причина в тому, що не всі українці знають, як правильно називати цю культуру рідною мовою.

В Україні багато людей продовжують використовувати слово "крижовник". Проте для цієї ягоди маємо правильний питомо український відповідник.

Як називається "крижовнік" українською

Українським відповідником є слово "аґрус". Цей термін зафіксований в українській мові з XVI століття. Тлумачний словник подає значення цього слова як кущова рослина з колючими гілками та великими кисло-солодкими їстівними ягодами, а також ягоди цієї рослини.

Його можна зустріти в українській художній літературі, фольклорі, кулінарних рецептах та навіть у народних піснях. Наприклад, у творах таких видатних авторів, як Іван Нечуй-Левицький, Леся Українка та Михайло Коцюбинський, неодноразово згадуються "аґруси".

Використання питомої української лексики, а не запозичень, є важливим кроком у збагаченні нашої мови. Вживання слова "аґрус" замість "крижовник" не лише підкреслює нашу мовну ідентичність, але й сприяє очищенню української мови від чужих впливів.

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