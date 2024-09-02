Секрет Кличка розкритий: звідки походить відоме прізвище і скільки українців його носять

В Україні проживає 179 носіїв цього прізвища

Усі українці знають братів Володимира та Віталія Кличка (нині мер Києва — ред.) українських боксерів, які виграли найпрестижніші титули чемпіонів світу у професійному боксі. Однак про походження їхнього прізвища відомо небагато.

"Телеграф" вирішив розповісти читачам, звідки походить це родове ім’я та яку таємницю воно зберігає. Генеалогічний ресурс "Рідні" допоміг дізнатися, чому батьки нинішнього мера Києва могли отримати це родове ім’я.

Значення та походження прізвища

Найімовірніше, прізвище перегукується з українським дієсловом клікати – "гучно кричати, закликати, іменувати", який, у свою чергу, утворений від загальнослов’янського клич (клик) – "вигук, заклик".

Існує ще версія утворення прізвища від турецького слова клич (килич) – назви турецької шаблі з вигином, яке було на озброєнні у козаків.

Як давно існує прізвище?

Носії прізвища фігурують у метричних записах 1851–1861 років Михайлівської церкви села Юшки Київського повіту.

Зараз, згідно з порталом Рідні, в Україні проживає 179 носіїв цього прізвища.

Раніше "Телеграф" розповісти читачам, звідки походить прізвище Безугла і яку таємницю вона зберігає.