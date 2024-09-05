Не просто негода: як українці називають різні види дощу

Різноманіття назв для дощу вражає

Українська мова славиться своїм багатством та різноманіттям слів для опису природних явищ. Особливо цікавим є розмаїття назв для дощу, які передають не лише саме явище, а і його характер, інтенсивність та вплив на довкілля.

Для українців дощ – це не просто опади з неба. Це ціла симфонія природи, кожен акорд якої має свою неповторну назву. Наша мова зберігає багатовікову мудрість народу, його спостережливість та поетичне сприйняття світу.

Кожна назва несе в собі не лише опис явища, але й емоційне забарвлення, створюючи яскраві образи в уяві слухача чи читача. Коли погода псується, українці кажуть збирається (кладеться) на дощ; заноситься (заходиться) на дощ.

Загальні назви дощу

Дощ — загальна назва для атмосферних опадів у вигляді водяних крапель.

— загальна назва для атмосферних опадів у вигляді водяних крапель. Мжичка (або імжичка , мигичка ) — дрібний, майже невидимий дощ.

(або , ) — дрібний, майже невидимий дощ. Мряка (або мрячка) — дрібний дощ з туманом.

За інтенсивністю опадів

Дрібний дощ — легкий дощ з маленькими краплями. "Дощ як крізь сито" — образний вислів для опису дрібного дощу.

Буйний дощ — сильний дощ з великими краплями. Також кажуть "краплистий" або "крапчастий" дощ.

Злива, проливень — дуже сильний дощ. "Дощ ллє як з відра" — народний вислів для опису зливи. Інші варіанти: "як з цебра", "як з луба", "як з бочки", "як з коновки". "Ливцем ллє дощ" — опис дуже інтенсивного дощу. Ще кажуть, що дощ пірить (періщить), (іноді піжить, тюжить, репіжить, поре).

Фразеологізми та народні вислови

"Дощ припустив" — дощ посилився.

"Збирається на дощ" — от-от почнеться дощ.

"Задощило надовго" — дощ затягнувся на тривалий час.

"Дощ розгостився" — образний вислів про тривалий дощ.

"Ллє як з рукава"; "дощ, як з-під ринви" — про дуже сильний дощ.

Це мовне багатство є частиною нашої культурної спадщини, яку варто зберігати та передавати наступним поколінням. Тож наступного разу, коли ви потрапите під дощ, згадайте якийсь з цих висловів.

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