Цього ви точно не знаєте: як правильно називати гриби українською

Кожна назва несе в собі частинку історії, культури та світогляду

Уявіть собі: ви у лісі, кошик у руках, навколо шурхотить осіннє листя. Раптом бачите гриб і вигукуєте: "О, масльонок!". Стоп. Щось тут не так.

Чи знаєте ви, що цей улюблений багатьма гриб насправді має милозвучну українську назву? Сьогодні пропонуємо вам особливе "тихе полювання" – шукатимемо не делікатеси для кошика, а автентичні назви грибів.

Маслюк: масляний красень лісу

Забудьте про "масльонка" – це не більше ніж мовна калька. В українській мові цей гриб гордо має ім'я маслюк. Ця назва походить від слова "масло", і це не дивно – шапочки маслюків справді покриті слизькою маслянистою плівкою.

Цікаво, що не лише українці звернули увагу на цю особливість. Англійці, наприклад, називають цей гриб "слизьким Джеком", а німці – "butterpilz", що буквально означає "масляний гриб". Тож, збираючи маслюки, пам'ятайте – ви не просто знаходите смачний інгредієнт для страви, а й торкаєтеся до живої мовної традиції.

Печериця: не просто шампіньйон

Хоча "шампіньйон" звучить вишукано, це слово прийшло до нас із французької та означає просто… "гриб". Натомість українська мова пропонує барвисте і самобутнє слово – печериця. Обираючи між запозиченим "шампіньйоном" і рідною "печерицею", надаваймо перевагу останній.

Підосичник і підберезник: правильні словоформи мають значення

"Підосиновик" і "підберезовик" насправді ж, правильно називати підосичник і підберезник. Тут важливо звернути увагу не на корінь (він правильний і вказує на місце росту грибів), а на суфікс. В українській мові для утворення назв рослин використовуємо суфікс -ник-. Згадайте: піддубник, борщівник, подорожник.

До речі, підосичник має ще кілька цікавих народних назв: козарик і червоноголовець. А підберезник часто називають просто "бабкою" – от вам і привід для жартів під час наступного походу в ліс!

Опеньки: ті, що живуть на пеньках

Замість калькованого "опята", правильно вживати опеньки. Ця назва має прозоре походження від слова "пень" – саме там ці дружні грибочки полюбляють влаштовувати свої грибні вечірки.

Білий гриб: король має багато імен

А знаєте, скільки назв має улюбленець грибників – білий гриб? Ось лише деякі з них: баба, білас, білик, біляк, боровик, буковець, війт, горбовий гриб, гриб дубовий, гриб правдивий, гриб справедливий, дубрівник, дубровник, житник, піддубник, решетнюк, рудяк, справжній гриб, сушняк, черствак, щирак. Кожна назва – це маленька історія, частинка народної мудрості.

Наступного разу, коли підете збирати гриби, не забудьте взяти з собою ще й "кошик" для слів. Адже кожне рідне слово — це ще один крок до збереження нашої мови.

Раніше "Телеграф" розповідав, які українські назви мають квіти. Якщо вам подарують букет косариків, не дивуйтеся.