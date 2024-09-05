Не просто ненастье: как украинцы называют разные виды дождя

Разнообразие названий для дождя поражает

Украинский язык славится своим богатством и разнообразием слов для описания природных явлений. Особенно интересно разнообразие названий для дождя, которые передают не только само явление, но и его характер, интенсивность и влияние на окружающую среду.

Для украинцев дождь – это не просто осадки с неба. Это целая симфония природы, каждый аккорд которой носит свое неповторимое название. Наш язык сохраняет многовековую мудрость народа, его наблюдательность и поэтическое восприятие мира.

Каждое название несет не только описание явления, но и эмоциональную окраску, создавая яркие образы в воображении слушателя или читателя. Когда погода портится, украинцы говорят збирається (кладеться) на дощ; заноситься (заходиться) на дощ..

Общие названия дождя

Дощ – общее название для атмосферных осадков в виде водяных капель.

– общее название для атмосферных осадков в виде водяных капель. Мжичка (або імжичка , мигичка ) , мелкий, почти невидимый дождь.

(або , ) мелкий, почти невидимый дождь. Мряка (або мрячка) — мелкий дождь с туманом.

По интенсивности осадков

Дрібний дощ – легкий дождь с маленькими каплями. "Дощ як крізь сито" — образное выражение для описания мелкого дождя.

Буйний дощ – сильный дождь с большими каплями. Также говорят "краплистий" или "крапчастий" дождь.

Злива, проливень – очень сильный дождь. "Дощ ллє як з відра" — народное выражение для описания ливня. Другие варианты:"як з цебра", "як з луба", "як з бочки", "як з коновки". "Ливцем ллє дощ" — описание очень интенсивного дождя. Еще говорят, чтодощ пірить (періщить), (іноді піжить, тюжить, репіжить, поре).

Фразеологизмы и народные изречения

"Дощ припустив" — дождь усилился.

"Збирається на дощ" — вот-вот начнется дождь.

"Задощило надовго" — дождь затянулся на длительное время.

"Дощ розгостився" — образное выражение о длительном дожде.

"Ллє як з рукава"; "дощ, як з-під ринви" — об очень сильном дожде.

Это лексическое богатство является частью нашего культурного наследия, которое следует хранить и передавать следующим поколениям. Поэтому в следующий раз, когда вы попадете под дождь, вспомните какое-нибудь из этих высказываний.

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