Українською буде не "юг": виправляємо поширену мовну помилку

Це не лише питання грамотності

У сучасній українській мові часто виникають питання щодо правильного вживання слів, особливо тих, які мають схожі відповідники в російській мові. Одним з таких слів є "юг", яке часто вживають помилково.

Багато хто несвідомо використовує цей русизм, не здогадуючись про його справжній український відповідник. Розберімося, як правильно називати цю сторону світу українською.

В українській мові правильно вживати слово "південь" замість російського "юг". Це стосується як назви сторони світу, так і географічного напрямку.

Чому не "юг"?

Слово "юг" є прямим запозиченням з російської мови та не відповідає нормам української. Його вживання вважається суржиком — змішуванням української та російської мов, чого слід уникати для збереження чистоти мовлення.

Приклади вживання

Як сторона світу: "Компас показує на південь". Як географічний регіон: "Мій друг живе на півдні України". У новому значенні: "Глобальний Південь – неологізм, який позначає країни, які Світовий банк вважає такими, що мають низький або середній дохід, в Азії, Африці, Латинській Америці та Карибському басейні".

Інші пов'язані слова

Прикметник: південний (не "южний").

Напрямок: на південь (не "на юг").

Мешканець: південець, південянин (не "южанин").

Завжди використовуйте "південь" замість "юг" у всіх контекстах. Будьте уважними до прикметників та похідних слів — вони також мають українські відповідники. Якщо сумніваєтесь, зверніться до словника української мови.

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