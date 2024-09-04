Українською буде не "юг": виправляємо поширену мовну помилку
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Це не лише питання грамотності
У сучасній українській мові часто виникають питання щодо правильного вживання слів, особливо тих, які мають схожі відповідники в російській мові. Одним з таких слів є "юг", яке часто вживають помилково.
Багато хто несвідомо використовує цей русизм, не здогадуючись про його справжній український відповідник. Розберімося, як правильно називати цю сторону світу українською.
В українській мові правильно вживати слово "південь" замість російського "юг". Це стосується як назви сторони світу, так і географічного напрямку.
Чому не "юг"?
Слово "юг" є прямим запозиченням з російської мови та не відповідає нормам української. Його вживання вважається суржиком — змішуванням української та російської мов, чого слід уникати для збереження чистоти мовлення.
Приклади вживання
- Як сторона світу: "Компас показує на південь".
- Як географічний регіон: "Мій друг живе на півдні України".
- У новому значенні: "Глобальний Південь – неологізм, який позначає країни, які Світовий банк вважає такими, що мають низький або середній дохід, в Азії, Африці, Латинській Америці та Карибському басейні".
Інші пов'язані слова
- Прикметник: південний (не "южний").
- Напрямок: на південь (не "на юг").
- Мешканець: південець, південянин (не "южанин").
Завжди використовуйте "південь" замість "юг" у всіх контекстах. Будьте уважними до прикметників та похідних слів — вони також мають українські відповідники. Якщо сумніваєтесь, зверніться до словника української мови.
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