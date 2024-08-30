Коли день прощається з нами: як правильно назвати цей момент українською

Літературний вибір для опису вечірнього неба

Коли ми спостерігаємо, як сонце опускається за горизонт, створюючи неймовірну гру кольорів на небі, постає питання: як же правильно назвати цей чарівний момент українською мовою? Адже слово "закат" є русизмом. А отже, його, як і багатьох інших слів, краще уникати.

Маємо слово "захід", проте в українській воно багатозначне. І саме це спричинює плутанину та суперечки.

Водночас тлумачний словник подає його, як спуск небесного світила за обрій (переважно так говорять про сонце). Коли ми говоримо "захід", то зазвичай маємо на увазі саме захід світила. Тож можна сказати просто: "Подивіться, який сьогодні неймовірний захід!"

Найбільш влучним і літературним варіантом буде фраза "захід Сонця". Вона звучить природно в будь-якому контексті: від розмовного стилю до високої поезії.

Проте є й інші, більш поетичні варіанти:

Зоря – це слово часто вживається в значенні "захід Сонця". Наприклад: "Ми милувалися вечірньою зорею".

Зірниця – ще один синонім, який звучить трохи урочистіше. Можна сказати: "Сьогодні небо палає від багрянистої зірниці".

Заграва – сяяння небосхилу під час заходу і сходу сонця. Тим часом сідає сонце, небо на заході спалахує вечірньою загравою. (М. Руденко)

Отже, коли ви хочете сказати про захід Сонця українською, не використовуйте русизм "закат", обирайте з українських відповідників. Ці слова не лише правильно передадуть суть явища, а й додадуть вашому мовленню мелодійності та образності.

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