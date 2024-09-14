Ви точно цього не знали: як українською треба вітатись на похороні, щоб не осоромитись

Все життя говорили неправильно

Коли в нашому житті є такі події, що хтось з наших рідних чи близьких помирає і ми йдемо на похорон, то треба знати правила етикету, як вітатись в такий момент. Адже більшість людей його навіть не знали.

"Телеграф", посилаючись на священника Олексія Філюка розповість, як треба вітатись на похованнях рідних та близьких українською мовою. Ці правила допоможуть вам не осоромитись та не завдати болю людям.

"Звичайно там не будемо казати "Добрий день". Це ненормально, якось неетично. Який добрий день, якщо померла молода людина, чи загинув захисник", — питає священник.

Він каже, що вітатись треба за християнськими традиціями. Зокрема, це має звучати так: "Слава Ісусу Христу!".

"Це християнське традиційне вітання, яким вітаються християни і в будні, і в свята, і тим більше в часи нелегкі для нас з вами. За руку вітатися гріха немає, але за правилами етикету, також якось не дуже пристойно. Але якщо ви привітаєтеся за руку, гріха в цьому не буде", — додає Філюк.

Він каже, що головне, аби ви прийшли розрадити свою родичку чи родича, яка втратила близьку людину. А вітання, звичайно, має бути "Слава Ісусу Христу".

"Якщо ви себе ідентифікуєте з християнами, то отаке рекомендується вітання", — підсумував священник.

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