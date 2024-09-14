Вы точно этого не знали: как на украинском нужно здороваться на похоронах, чтобы не опозориться

Всю жизнь говорили неправильно

Когда в нашей жизни есть такие события, что кто-то из наших родных или близких умирает и мы идем на похороны, нужно знать правила этикета, как здороваться в такой момент. Ведь большинство людей даже не знали.

"Телеграф", ссылаясь на священника Алексея Филюка, расскажет, как нужно здороваться на похоронах родных и близких на украинском языке. Эти правила помогут вам не опозориться и не причинить боли людям.

"Конечно, там не будем говорить "Добрый день". Это ненормально, как-то неэтично. Какой хороший день, если умер молодой человек, или погиб защитник", — спрашивает священник.

Он говорит, что здороваться нужно по христианским традициям. В частности, это должно звучать так: "Слава Иисусу Христу!"

"Это христианское традиционное поздравление, которым здороваются христиане и в будни, и в праздники, и тем более во времена нелегкие для нас с вами. За руку здороваться греха нет, но по правилам этикета, тоже как-то не очень прилично. Но если вы поздороваетесь за руку, греха в этом не будет", — добавляет Филюк.

Он говорит, что главное, чтобы вы пришли утешить свою родственницу или родственника, потерявшего близкого человека. А приветствие, конечно, должно быть "Слава Иисусу Христу".

"Если вы себя идентифицируете с христианами, то такое рекомендуется приветствие", — подытожил священник.

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